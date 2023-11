Le Christmas Cheer Board a reçu plus de 30 000 appels pour des paniers d’approvisionnement vendredi, soit le premier jour de la campagne lancée par l’organisme.

Près de 10 000 appels ont été reçus pendant les 90 premières minutes de cette campagne et 500 demandes ont été complétées.

Le Christmas Cheer Board tente d’apporter un peu de joie dans la vie de plus de Winnipégois cette année, alors qu’ils doivent faire face à la hausse de l’inflation.

Avec l’inflation et son impact sur les prix à l’épicerie, nous savons qu’il va avoir un plus grand besoin cette année , affirme Shawna Bell, la directrice générale de l’organisme à but non lucratif.

Elle ajoute que l’an dernier, le Christmas Cheer Board a livré 18 313 paniers de nourriture et de jouets à des familles dans le besoin.

Shawna Bell tente de battre ce record cette année.

Nous anticipons plus de 19 000 paniers , affirme-t-elle.

Elle indique cependant qu’il sera difficile de composer avec la demande grandissante, car l’organisme doit lui aussi faire face à la hausse des prix.

Le Christmas Cheer Board a déjà dépensé plus de 800 000 $ pour acheter des produits alimentaires et 250 000 $ pour des jouets cette saison.

Nous allons faire de notre mieux pour donner du soutien, mais si cela devient trop pesant et que les demandes dépassent les 20 milles ou] 21 000, nous aurons des choix difficiles à faire.

Les paniers d’approvisionnement commenceront à être distribués à partir du 8 décembre.

Shawna Bell indique que les personnes souhaitant faire des dons peuvent se rendre sur le site web de l’organisme. Ces dons seront acceptés jusqu’au 23 décembre.

D’autres organismes en mode de préparation

Des banques alimentaires de Harvest Manitoba se préparent aussi à recevoir de grandes demandes d’aide dans les semaines à venir.

Nous nous attendons à un autre long hiver ou des gens font la queue à travers la province pour pouvoir accéder aux services offerts par les banques alimentaires , affirme Vince Barletta, le président et directeur général de ce réseau de banques alimentaires.

Les gens font encore face à la hausse des prix des aliments, du transport et du logement. Ces pressions inflationnistes qui les a poussés à fréquenter les banques alimentaires au cours de ces deux dernières années sont encore là , ajoute-t-il.

Des campagnes de collecte d'aliments seront menées à travers les épiceries du Manitoba, surtout en vue de l’approche du temps des fêtes.

Avec les informations de Brittany Greenslade et Chelsea Kemp