Des artistes autoproducteurs de l’Estrie veulent être entendus au gala de l’ADISQ

À quelques heures du gala de l'ADISQ, des artistes de l'Estrie qui sont autoproducteurs se sentent exclus des processus de sélection du gala.

Quelques 164 artistes ont signé une lettre ouverte publiée dans plusieurs journaux dans laquelle ils demandent aux lauréats de livrer le message des autoproducteurs lorsqu'ils monteront sur scène. Ils rappellent que 80 % des artistes sont aussi producteurs de leur musique.

L'Estrienne Ariane Deslions fait partie de ces artistes qui souhaitent ne plus être tenus à l’écart du conseil d’administration du gala.

Cette industrie-là qui est l'ADISQ, la SODEC, reçoivent le plus grand financement public , déplore-t-elle.

Elle souligne d'ailleurs que la réalité des autoproducteurs est de plus en plus courante et devrait davantage être prise en compte. Maintenant les artistes vont avoir des studios à la maison, vont produire, vont choisir de se représenter pour posséder et garder leurs droits sur leur musique , explique Ariane Deslions.

L'artiste-entrepreneur Pierre-Philippe Côté, alias Pilou, croit aussi en l'importance d'entendre le point de vue des artistes producteurs.

Je pense qu'on est là pour joindre notre voix au débat. On leur demande de nous écouter et de nous inclure parce qu'on fait partie de la solution.

Ces artistes ont demandé aux lauréats du gala de l'ADISQ qui monteront sur scène dimanche de parler de cette réalité et de donner une voix à ces artistes qui sont moins entendus.

Une confrontation dénoncée

Le membre du CA de l'ADISQ et président de Let artist be, Louis-Armand Bombardier, croit que l'approche préconisée par les signataires de la lettre n'est pas la bonne. Il juge que les artistes devraient plutôt se concentrer sur le dialogue déjà entamé avec l'industrie.

On est en discussion depuis un moment avec ces associations-là et c'est surprenant qu'on décide d'aller dans la confrontation, versus prendre le téléphone et tenter de trouver un consensus ensemble.

Selon l'ADISQ, les deux modèles, soit l'autoproduction et l'encadrement par une maison de disque, ne sont pas en opposition, mais plutôt complémentaires.

L'industrie vit une réalité difficile depuis plusieurs années et ça ne va pas de mieux en mieux. On considère qu'on est mieux de s'assembler et d'y aller dans la collectivité versus la confrontation , estime M. Bombardier.

Dans leur lettre ouverte, les artistes interpellent le ministre de la Culture Mathieu Lacombe afin qu'il intervienne dans le débat qu'il demande d'intégrer un artiste autoproducteur dans le conseil d’administration de la SODEC, qui distribue une part importante des subventions.

Le ministre Lacombe n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue.

