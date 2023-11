Le chef de la police de Windsor, en Ontario, a déclaré au Conseil des services de police, jeudi dernier, qu'il n'est « pas viable » que les policiers continuent d’être les premiers répondants en cas d‘appels d'urgence liés à la santé mentale et aux dépendances.

Le conseil de police, présidé par le maire Drew Dilkens, souhaite que les gouvernements fédéral et provincial consacrent davantage de fonds à des programmes de soutien. Le conseil a également renouvelé ses appels en faveur d'un centre d'intervention d'urgence en santé mentale à Windsor.

Le chef Jason Bellaire, interrogé par la membre du conseil et conseillère municipale Jo-Anne Gignac, a déclaré que les agents répondent à des appels liés à la santé mentale et aux dépendances pour lesquels ils n’ont pas l’expertise.

Nous avons vu les conséquences parfois néfastes de cette situation , a-t-il déclaré au conseil.

M. Bellaire a déclaré que la police, qui a un budget de près de 100 millions de dollars, soit 20 % du budget de fonctionnement net de la Ville, ne reçoit pas suffisamment de financement pour continuer à être l'agence principale lors des appels d'urgence en santé mentale.

Ce n'est pas viable , a-t-il affirmé.

Mme Gignac affirme que toute la province est touchée. Nous avons vraiment du mal, en particulier dans les grandes villes, en ce qui concerne la réalité des problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

M. Bellaire s’est dit d’accord. Je suis le chef de la police et je demande de l'aide.

De son côté, le maire de Windsor, qui est aussi le président du Conseil des services de police, a déclaré que la Ville a besoin d’un endroit spécialisé qui accepte les patients en crise de santé mentale ouvert 24 heures sur 24, sept jours sur sept.

D'une certaine manière, on a l'impression que notre plaidoyer n'est pas entendu, mais je dirais que c'est probablement le cas dans toute la province de l'Ontario et dans tout le pays , a déclaré M. Dilkens.

Par le passé, la direction de l’hôpital Hôtel-Dieu Grace Healthcare avait soumis une demande pour la création d'un centre de crise en santé mentale ouvert 24 heures sur 24 à Windsor, mais elle a été rejetée, car elle n'était pas complète. La direction travaille dans le but de soumettre une nouvelle demande.

M. Dilkens a déclaré qu'il doit y avoir davantage de services en santé mentale et en toxicomanie à Windsor mais que cela relève de la responsabilité du gouvernement fédéral et provincial et non de la Ville.

Un porte-parole de la ministre de la Santé de l'Ontario, Sylvia Jones, a déclaré à CBC News que le gouvernement provincial travaille avec les premiers intervenants pour fournir aux personnes en crise de santé mentale les soins appropriés au bon endroit par le bon prestataire .

Le porte-parole a souligné le rôle de l'Équipe d'intervention en cas de crise mobile, financée par la province et lancée pour la première fois à Windsor il y a deux ans. Cette équipe associe des professionnels de la santé à des policiers et répond à environ 1000 appels chaque année.

Windsor dispose également d'une équipe d'intervention en santé mentale et en toxicomanie, un partenariat entre les services ambulanciers d'Essex Windsor et l’hôpital Hôtel-Dieu Grace Healthcare qui associe des travailleurs sociaux à des ambulanciers qui répondent aux appels d'urgence liés à une crise de santé mentale de gravité faible à modérée.

Avec les informations de CBC News