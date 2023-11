Bien que la saison de la chasse a pris fin en décembre au Manitoba, la saison de piégeage se poursuit. À La Broquerie, des amoureux de la chasse et des éleveurs se sont rassemblés pour suivre une formation sur cette pratique.

Plus de 30 personnes ont suivi ce cours au Centre HyLife de La Broquerie, dont Ingrid Stallman, une éleveuse de moutons.

Elle indique que les loups deviennent un sérieux problème pour son élevage, et elle souhaite acquérir la formation nécessaire pour atténuer les risques de prédation correctement.

Je n’aime pas chasser, mais en tant qu’éleveuse, j’ai de graves problèmes de loup. J’aimerais être prête, c’est pourquoi je suis là.

En plus de les former aux techniques de piégeage, ce cours a permis aux participants d’acquérir davantage de connaissance sur la gestion responsable de la faune, la biologie, le droit animalier et l’histoire de la chasse à la trappe.

C'est la raison pour laquelle Désirée Blanc a décidé de suivre la formation.

On a beaucoup d’histoire avec la baie d’Hudson et puis dans la famille. Alors c’est intéressant, c’est différent maintenant, mais cela nous connecte, affirme-t-elle.

Il y a 400 ans, la traite de la fourrure était une pratique très lucrative, mais, avec le temps, les choses ont changé, explique l’instructeur de piégeage, Kyle McCosh.

Il n’y a pas vraiment d’argent dans l’industrie de la fourrure en ce moment. J’ai mentionné dans le cours qu’il n’y a pas si longtemps, il y a même deux ans, un beau coyote valait 150 $ ou plus. Aujourd’hui, ce même coyote vaut entre 40 et 45 dollars , explique-t-il.

Kyle McCosh ajoute que les techniques aussi ont beaucoup évolué et favorisent maintenant le traitement sans cruauté des animaux.

Il y a encore beaucoup de gens qui croient à la vieille histoire des pièges à dents et qui pensent que le coyote se mâche la patte. Ce n’est plus du tout la réalité. Lorsqu’il s’agit d’un piège à capture vivante, nous avons maintenant des pièges avec un rembourrage en caoutchouc le long des mâchoires.

Dans un courriel, le Prairie Wildlife Rehabilitation Centre indique qu'il reçoit rarement des animaux blessés par le piégeage.

L’organisme indique toutefois qu'il ne soutient pas le piégeage fait pour le plaisir ou le divertissement.

Elle ne fait d'exception que dans des cas d'entretien de la propriété ou de chasse intentionnelle pour la nourriture.

Avec des informations de Catherine Moreau