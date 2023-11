Les premiers véhicules électriques font leur entrée au Salon de la motoneige

Les toutes premières motoneiges électriques ont fait leur entrée au Salon de la motoneige et du quad Québec. Deux entreprises québécoises tentent de séduire les amateurs de motoneiges qui songent à faire la transition.

C’est un hiver d’apprentissage pour nous , indique Martin Auger, gérant de district pour BRP , rencontré samedi au Centre de foires de Québec. Avec la nouvelle technologie vient une nouvelle demande et on veut bien comprendre le marché pour amener un produit qui va performer et dépasser les attentes.

Ouvrir en mode plein écran Martin Auger, gérant de district pour BRP, présente la toute nouvelle motoneige électrique de la compagnie. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Cette année, BRP dévoile le Ski-Doo Grand Touring 2024 électrique, un modèle qui n’est pas encore disponible pour les particuliers, mais qui sera offert à la location cet hiver pour des circuits de 40 kilomètres en Outaouais, au Saguenay et dans Charlevoix.

Même si les concessionnaires rencontrés par Radio-Canada disent ne pas encore ressentir l’intérêt des consommateurs, l’entreprise québécoise Taiga vend des motoneiges électriques depuis trois ans et a l’objectif de construire 1000 unités d’ici la fin de l’année. Pour le moment, les véhicules ont une autonomie de 100 kilomètres.

Plusieurs personnes n’avaient pas de motoneiges en raison des odeurs, des émissions et du bruit et ça ouvre un tout nouveau marché pour ces personnes-là , assure Anthony Ellyson, spécialiste de produit chez Taiga.

Ouvrir en mode plein écran Taiga commercialise des motomarines et des motoneiges 100 % électriques depuis trois ans. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Le défi, l’autonomie

Ces véhicules, qui se vendent de 20 à 30 % plus cher que ceux à essence, possèdent une autonomie pouvant atteindre 100 kilomètres par temps doux. Une autonomie bien en deçà des besoins réels du marché, estime la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.

Ce n’est pas rare que des gens se tapent des journées entre 250 et 400 kilomètres. Avec l’autonomie maximale [des motoneiges électriques], on a des défis à relever à ce niveau-là , prévient le directeur des relations externes Michel Garneau.

En attendant, Taiga propose à ses clients des boucles électriques , soit des circuits de motoneiges qui incluent des bornes de recharge rapide.

À l’assaut du tourisme écoresponsable

Si l’intérêt pour l’électrique est encore timide, l’engouement se fait sentir chez les visiteurs européens, remarque Martine Houde, propriétaire d’Imago Village, une entreprise qui offre des randonnées en motoneige électrique au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C’est le tourisme du futur. Avec les changements climatiques, l’écotourisme va prendre de l’ampleur de façon considérable dans les prochaines années et il faut être prêt à accueillir de nouvelles manières de voyager , estime Martine Houde.

Ouvrir en mode plein écran Martine Houde offre des randonnées en motoneige au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Ce premier hiver de test sera déterminant pour BRP , qui s’associe pour la première fois avec Imago Village pour offrir des expériences à bord de motoneiges électriques. Le fabricant de produits récréatifs a l’intention d’offrir des véhicules électriques dans tous les portefeuilles d’affaires d’ici 2027, soient les motomarines, les motoneiges, les véhicules côte à côte et tout-terrain.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault