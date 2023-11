Un gros acteur de la location commerciale à Trois-Rivières agrandit encore son parc immobilier et franchit une étape symbolique. La Société immobilière Duguay est maintenant propriétaire d'un million de pieds carrés immobiliers. Le promoteur manifeste toutefois son insatisfaction envers la Ville de Trois-Rivières qui, à ses yeux, ne soutient pas avec diligence les projets de lotissement.

Le magasin Brick, la succursale de la SAQ Dépôt, Sports Experts, le Centre d'appels de Desjardins, la microbrasserie Archibald, le café Starbucks et bien d'autres enseignes ont en commun de loger à Trois-Rivières dans un édifice de la Société immobilière Duguay. Le promoteur ne compte rien de moins que 52 immeubles dans la ville, la plupart sous forme de galerie commerciale extérieure. Il y a 12 ans, cette société fondée en 1991 s'était fixé pour objectif d'atteindre le million de pieds carrés. C'est maintenant fait, et toujours par souci de développement durable, en prenant de l'expansion non pas dans l'ouverture de nouveaux secteurs mais à l'intérieur du périmètre urbain existant.

Le président Philippe Duguay relève que cela représente un avantage pour la Ville. C'est un gros plus parce que c'est des services existants. C'est des rues existantes pour la municipalité. Ça ne leur coûte rien, [alors que] quand ils développent un nouveau secteur, il faut qu'ils développent des rues, qu'ils fassent des services. Ça coûte des millions et des millions de dollars.

Relations plus difficiles

En fait, la société a acquis son millionième pied carré en achetant un nouvel immeuble commercial non pas à Trois-Rivières mais dans la ville de Québec. L'expansion se fait maintenant en partie du côté de la Vieille Capitale parce que les relations avec la Ville de Trois-Rivières ne sont plus ce qu'elles étaient à l'époque de la voie rapide et du guichet unique pour les entrepreneurs qui soumettaient des projets. Maintenant, l'entreprise se plaint de devoir faire la file comme tout le monde, et elle n'est pas la seule.

Disons qu'on est traités un peu comme des numéros, ce qui fait qu'à Québec-Lévis, c'est le tapis rouge. Ça fait [en sorte] qu'on aime investir nos dollars dans une ville qui nous respecte beaucoup et qui nous aide, parce qu'à Trois-Rivières, c'est très hermétique , déclare Philippe Duguay.

Le maire de Trois-Rivières, Jean Lamarche, ne nie pas que la conduite d'affaires avec la Ville n'a pas toujours été simple ces derniers temps. Il faut comprendre qu'on a eu au cours des dernières années différents [problèmes] au sein même du bureau d'urbanisme et d'aménagement. Quand on a eu des [problèmes] de ressources humaines, on a dû s'adapter à un schéma, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. Grâce aux bons mots de M. Duguay ou d'autres entrepreneurs, on ne peut que s'améliorer.

Avec un million de pieds carrés, la Société immobilière Duguay est un joueur immobilier de plus en plus important, mais il y a encore devant elle le groupe Olymbec, qui compte 1,5 million de pieds carrés dans le secteur commercial uniquement à l'échelle de la Mauricie.

La société Duguay vient de racheter l'immeuble d'un ancien concessionnaire automobile sur le boulevard Gene-H.-Kruger. La course aux pieds carrés n'est pas terminée.