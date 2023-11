Plein les yeux pour les cinq ans de la bibliothèque publique du centre-ville de Calgary

Les ballons sont un élément incontournable de toute célébration, mais à l'occasion de son cinquième anniversaire, la bibliothèque publique du centre-ville de Calgary voit les choses en grand.

Cela va de soi pour l'impressionnant immeuble qui a accueilli plus de 4,5 millions de visiteurs depuis l’ouverture de ses portes le 1er novembre 2018.

Samedi, l'anniversaire de la bibliothèque est marqué par une journée de musique, de jeux, d'artisanat et de prix pour toute la famille.

Au programme : une initiation aux contes autochtones avec des marionnettes, des artistes de cirque de la compagnie Little Red Ball, des ateliers de percussions du Centre national de musique, un moment de récréation avec des chiots de la société Pet Access League de Calgary, et bien plus encore.

Ouvrir en mode plein écran Le cinquième anniversaire de la bibliothèque publique du centre-ville de Calgary a été marqué avec la présence d’artistes de cirque de la compagnie Little Red Ball, des ateliers de percussions, une heure du conte autochtone avec des marionnettes, et bien d’autres activités. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Steven Dohlman, responsable des événements et des partenariats des programmes de la bibliothèque publique de Calgary, souligne les efforts déployés pour proposer des activités pour tous les âges, avec un petit quelque chose pour chacun, un aspect qui fait la fierté de la bibliothèque.

Nous voulons nous assurer que lorsque les gens franchissent nos portes, ils savent que nous avons d'excellents programmes, ressources et services , explique-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Le bâtiment d’une valeur de 245 millions de dollars s’étend sur 240 000 pieds carrés. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Nous voulons que la bibliothèque appartienne aux habitants de Calgary et [cet événement] est un excellent moyen pour nous de créer des moments de surprise et d'émerveillement pour la communauté.

Alors qu'un samedi ordinaire attire quelques milliers de personnes dans le bâtiment de plus de 22 000 mètres carrés, il s'attend à des chiffres records pour cet événement festif.

Des personnes de tous âges et de toutes origines se sont rassemblées dans ce bâtiment à l'inspiration norvégienne et de l'Ouest canadien. Toutefois, ce sont les familles qui étaient les plus représentées au rez-de-chaussée, où des bouquets de ballons colorés et des artistes de cirque sur échasses animent l'espace.

Un espace pour les familles calgariennes

Le bâtiment d’une valeur de 245 millions de dollars comprend notamment la bibliothèque pour enfants Jocelyn Louise Anderson d'environ 1100 mètres carrés, un espace dédié aux adolescents, un centre de ressources sur les langues autochtones, ainsi que 33 salles de réunion qui peuvent être réservées par le public.

Hawa Moahmed se réjouissait à l'idée de ne pas travailler ce samedi, car pour elle et ses quatre enfants, c'était l'occasion de célébrer un espace qui leur tient tant à cœur.

Ouvrir en mode plein écran Hawa Moahmed (au centre), Ibrahim (à gauche), Yosra (deuxième à gauche), Youssif (à droite), Yahia (à l’avant), visitent régulièrement la bibliothèque publique du centre-ville de Calgary lors de leurs journées d'activités familiales hebdomadaires. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

Chaque jour où je ne travaille pas, nous venons toujours à la bibliothèque, car c'est le meilleur endroit pour moi et pour ma famille , indique la mère de quatre enfants. Nous aimons y faire des activités comme du coloriage, lire des livres, profiter d'un endroit tranquille et rencontrer de nouvelles personnes.

La beauté de la bibliothèque publique centrale n'échappe pas non plus à ses enfants, qui viennent y faire leurs devoirs et se divertir.

C'est un endroit magnifique avec des tonnes de livres , dit sa fille aînée, Yosra Abdulrhman. J'aime le fait que l'endroit regorge de coins tranquilles pour lire et profiter d'un moment de paix.

Pour l'habitante de Calgary Kim Byrnes, la bibliothèque centrale sert de lieu de rencontre à l'heure du dîner pour elle et son conjoint, d'endroit calme pour étudier en privé, ainsi qu'un espace dans lequel elle se sent naturellement comme chez elle.

Ouvrir en mode plein écran Kim Byrnes (au centre), Madeleine (à gauche) et Riley (à droite) se réjouissent d'être à la bibliothèque publique de Calgary pour assister à des spectacles et à une foule d'autres activités organisées samedi. Photo : Radio-Canada / Laurence Brisson Dubreuil

C'est un peu notre bibliothèque familiale, alors nous venons souvent ici , explique cette mère accompagnée de ses deux enfants, Madeleine et Riley. Madeleine était présente lors de l'inauguration lorsqu'elle avait un peu plus d'un an, alors c'est plutôt cool de revenir cinq ans plus tard pour cet anniversaire.