Le changement d’heure : une mesure qui n’est pas sans conséquences

Au Québec, comme dans près de la moitié de la planète, le premier dimanche de novembre est synonyme de changement d'heure. Une mesure de plus en plus débattue qui n’est pas sans conséquences sur le corps.

À l'époque, l’objectif de cette mesure était de faire correspondre les heures de travail et d’activités avec les heures d’ensoleillement afin d’économiser sur l’énergie, le chauffage et l’éclairage.

De demander à notre système de s'ajuster à une nouvelle heure, c'est toujours un petit défi. Pour certaines personnes, on va à peine le sentir. On fait juste profiter du fait que c'est une heure de sommeil de plus. Pour d'autres, il vont sentir les effets : manque d'énergie et se sentir comme en décalage horaire. À l'automne c'est plus facile c'est plus facile de s'ajuster , a expliqué Nadia Gosselin, professeure au département de psychologie de l’Université de Montréal et directrice scientifique du Centre d’études avancées en médecine du sommeil.

Questionnés à ce sujet, des citoyens rencontrés à Saguenay ne semblaient pas indisposés au retour de l’heure normale de l’Est. Au contraire, l’heure gagnée semble bien accueillie.

J’ai besoin de mon repos, de mon sommeil, donc je suis très content qu’on change l’heure , a lancé un homme.

Je ne subis pas de préjudices à ce sujet , a ajouté un autre.

Je trouve qu’on se repose mieux , a renchéri une dame.

Ouvrir en mode plein écran Nadia Gosselin est professeure au département de psychologie de l’Université de Montréal et directrice scientifique du Centre d’études avancées en médecine du sommeil. Photo : Radio-Canada

Bientôt une chose du passé?

Le Québec, comme d'autres provinces canadiennes, souhaite que l’heure avancée devienne l’heure officielle tout au long de l’année. Il attend toutefois que les États-Unis le fassent d'abord. D'ailleurs, le Yukon est passé à l'heure avancée en permanence au printemps 2021 et la Saskatchewan est la seule province à ne jamais avoir appliqué le changement d'heure. La Société canadienne de sommeil préconise aussi l'abolition de la mesure.

À 7 heures le matin, en ce moment, il fait encore noir, alors le fait de changer l'heure va nous permettre d'avoir du soleil le matin. Ça c'est quand même important parce que c'est ce soleil là du matin qui va nous aider à synchroniser notre horloge circadienne. Ça dit à notre système que c'est le matin, c'est l'heure de se réveiller et d'avoir de l'énergie , a ajouté Nadia Gosselin.

Mais puisque le changement d'heure demeure, il y a quelques trucs peuvent être appliqués pour mieux s'adapter.

On peut ajuster son horaire de sommeil en raison de 15 minutes par jour, se coucher plus tard et se lever plus tard. Changer l'heure de nos repas aussi. L'horloge biologique est très sensible à l'heure des repas. On peut essayer de manger un peu plus tard. Si on s'expose à la lumière pendant l'heure du dîner ou durant l'avant midi, cela a beaucoup de bienfaits. Ça peut aider notre énergie et notre humeur , a conclu Nadia Gosselin.

Le changement d'heure s'applique deux fois par an, soit à l'automne et au printemps. C'est aussi l'occasion de changer les batteries des détecteurs de fumée.

D’après le reportage de Béatrice Rooney