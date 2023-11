Les parents d’un garçon mort d’une crise d’asthme cet été veulent sauver des vies

Un jeune Britanno-Colombien de 9 ans, Carter Vigh, est décédé cet été d’une crise d’asthme exacerbée par la fumée des feux de forêt, selon ses parents. Presque quatre mois après la mort soudaine de leur enfant, Amber et James Vigh souhaitent distribuer des appareils de mesure de qualité de l’air dans leur communauté pour sauver des vies.

Le Service des coroners de la Colombie-Britannique assure à CBC/Radio-Canada qu’une enquête sur les circonstances de la mort de l’enfant est en cours.

Le père de Carter, James Vigh, croit fermement que son fils serait toujours en vie si des appareils de surveillance pour la qualité de l’air avaient été installés près de leur domicile.

Les jours précédant sa mort, les parents du jeune Carter Vigh avaient vérifié la Côte air santé locale avant de le laisser participer à des activités en extérieur. Dans leurs souvenirs, l’indice indiquait un risque faible.

Or, le site de surveillance de la qualité de l'air le plus proche de 100 Mile House se situe à Williams Lake, à près de 100 kilomètres du domicile des Vigh, en Colombie-Britannique. Les données récoltées sont peu fiables pour la communauté de 100 Mile House, selon le directeur général de la B.C. Lung Foundation, Chris Lam.

Un projet pour sauver des vies

Les parents endeuillés ont choisi, en conséquence, de s’associer à la B.C. Lung Foundation pour créer un nouveau projet, baptisé en l’honneur de leur fils.

Mon fils aurait déplacé des montagnes. Aujourd'hui, nous l'aidons à déplacer des montagnes, même s'il n'est pas là.

Le Carter's Project, entièrement financé par la fondation, compte fournir 100 appareils de mesure de qualité de l’air. Ils seront installés dans les arrière-cours de la communauté de 100 Mile House.

Ouvrir en mode plein écran Les appareils de surveillance PurpleAir détectent les particules de fumée des feux de forêt et partagent ensuite ces informations sur une carte en ligne accessible au public. Photo : Radio-Canada / Kate Kyle

Ce projet contient des programmes de sensibilisation à la qualité de l’air ainsi que des formations pour toute personne qui utilisera l’un des appareils.

Les appareils de mesure de la qualité de l'air ont été créés par l’entreprise PurpleAir domiciliée dans l’Utah, aux États-Unis, et coûtent individuellement la somme de 300 dollars. Chaque résident en possession d’un appareil pourra évaluer en ligne (Nouvelle fenêtre) (en anglais) la qualité de l’air mesurée grâce aux capteurs éparpillés dans 100 Mile House.

La B.C. Lung Foundation espère que ces appareils seront installés à 100 Mile House d’ici mars, en amont de la saison des feux de forêt, dit Chris Lam.

Les parents de Carter ont voulu aller de l’avant malgré la perte tragique de leur fils, pour s’assurer que sa mort ne soit pas inutile et puisse aider d'autres personnes , assure le directeur général Chris Lam.

Des appareils assez précis

L’Université du Nord de la Colombie-Britannique (UNBC) ainsi qu’Environnement et Changement climatique Canada utilisent également les appareils de mesure PurpleAir. Les deux entités ont rassemblé les données et mis sur pied une carte de la qualité de l’air (Nouvelle fenêtre) (en anglais). Elle fournit en temps réel des données sur la quantité de particules fines présentes dans l’air dans plus d’une centaine de lieux à travers le pays.

Le professeur de sciences environnemental à l’ UNBC , Peter Jackson, a dirigé ce projet. Il affirme que ces capteurs économiques sont en fait assez précis

Les capteurs des gouvernements peuvent coûter entre 25 000 et 50 000 dollars.

Des petites villes ou des lieux ruraux qui peuvent être touchés par la fumée des feux de forêt n’ont souvent aucune forme de surveillance. Ces appareils à faibles coûts sont une aubaine pour ces communautés , croit Peter Jackson.

Une saison des feux de forêt record

En 2023, la Colombie-Britannique a vécu une saison des feux de forêt destructrice.

La province a officiellement doublé son ancien record de superficie brûlée lors d’une saison des feux. Environ 28 500 kilomètres carrés de forêt sont partis en fumée cette année. L’ancien record, qui remonte à 2018, était d’environ 13 500 kilomètres carrés. Au cours de plusieurs longues semaines, des villes et des municipalités ont subi la dégradation de la qualité de l’air à cause de la fumée des feux de forêt.

La qualité de l’air est d’ordinaire surveillée par les gouvernements fédéraux et provinciaux à l’aide d’équipements sophistiqués.

Environnement Canada comptabilise 286 sites dans chaque province et territoire pour constituer son Programme du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (Nouvelle fenêtre). Chris Lam juge cependant que ces données certes précises sont peu fiables, car il n’y a pas assez d’appareils dans la province.

Avec les informations de Sarah Penton et Catherine Rolfsen