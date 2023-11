La Banque Scotia fermera plusieurs succursales dans les provinces de l’Atlantique

La Banque Scotia s’apprête à fermer plusieurs de ses succursales dans les provinces de l’Atlantique, la plupart situées en milieu rural.

Un porte-parole de l’institution financière a refusé de fournir plus de détails quant aux points de services appelés à fermer.

Des clients néo-écossais ont toutefois affirmé à CBC que les succursales d’Annapolis Royal et de Bridgetown fermeront dès le printemps prochain. La Banque Scotia de Fairview d’Halifax et celle de New Waterford, au Cap-Breton, cesseront leurs activités en novembre.

Huit succursales vont également fermer dans des communautés rurales de Terre-Neuve-et-Labrador, soit celles de Grand Bank, Twilingate, Lewisporte, Bonavista, Burgeo, Flowers Cove, Deer Lake et Whitbourne.

Vendredi, Radio-Canada rapportait également la fermeture de la Banque Scotia à Shippagan, au Nouveau-Brunswick.

La semaine dernière, la Banque Scotia a annoncé qu’elle compte couper 3% de son effectif. D’après une porte-parole, plusieurs succursales seront fermées à l’échelle du Canada en raison de ces compressions.