La danse et la musique folklorique à l’honneur au Centre du lac Pouce

La musique et la danse folklorique sont à l'honneur cette fin de semaine au Centre du Lac Pouce, situé à Laterrière. Une soixantaine de personnes sont réunies dans le cadre d'un camp musical pour y vivre une expérience d’apprentissage festive.

Des ateliers de danse et de musique traditionnelle ont lieu pendant ces deux journées.

Les participants y apprennent notamment les rudiments de cette musique qui fait partie de l'histoire du Québec. Au menu, des séances de répétitions musicales, des danses traditionnelles et des figures particulières issues du Saguenay-Lac-Saint-Jean et d’autres régions du Québec avec un meneur.

Selon la directrice de l'école de danse Les Farandoles, Julie Lévesque, la musique traditionnelle semble gagner à nouveau en popularité.

Ouvrir en mode plein écran Les participants peuvent apprendre les rudiments de la musique traditionnelle. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

On avait l'impression pendant une période que c'était quelque chose de peut-être plus pour nos grands-parents, que c'était un peu vieillot. Il y a vraiment un gros renouveau au niveau du trad. Les gens, les musiciens veulent apprendre des musiques trad et de plus en plus de jeunes. On voit beaucoup de gens dans la trentaine, dans la quarantaine , a-t-elle indiqué.

L’événement a été organisé en collaboration avec l’association Fjord Trad, dont la mission est d’inculquer la passion de la musique traditionnelle.

Avec les informations de Louis Martineau