Hausse de la demande pour les déjeuners dans les écoles

Le Club des petits déjeuners observe une hausse de la demande en Abitibi-Témiscamingue.

L’organisme évoque l’inflation et la hausse du coût des aliments pour expliquer cette hausse des besoins alimentaires dans les écoles.

Enseignante à l’école de l’Envol de La Sarre et responsable du Club des petits déjeuners au sein de l’établissement, Stéphanie Roy indique que seule une faible proportion des écoles d’Abitibi-Témiscamingue situées en milieu défavorisé est présentement desservie par le programme.

Présentement, on est l’une des régions les plus touchées par le manque de déjeuners, donc sur une possibilité de plusieurs écoles, on est seulement 17 écoles ici en région qui font partie du Club des petits déjeuners, alors que 55 écoles pourraient en bénéficier. Ça équivaut à 9100 élèves qui pourraient avoir accès à un déjeuner à l’école , fait-elle observer.

Stéphanie Roy souligne avoir été témoin de plusieurs impacts positifs dans sa classe depuis que des déjeuners sont servis à l'école.

On se rend compte que nos élèves qui ont déjeuné ont accès plus facilement à l’apprentissage, donc ils sont plus concentrés, plus réceptifs. C’est des enfants qui vont être moins fatigués rapidement, donc qui vont avoir plus d’attention à la tâche, donc ça fait vraiment une énorme différence surtout pour les enfants qui n’ont pas du tout l’occasion de déjeuner , dit-elle.

On voit vraiment les bienfaits et ça perdure tout au long de la journée. Ce n’est pas pour rien qu’on dit que le déjeuner est le repas le plus important. C’est le premier qu’on prend, alors ç’a des effets sur toute la journée.

Selon l’enseignante, le gouvernement du Québec aurait avantage à mieux faire connaître le programme dans les régions éloignées.