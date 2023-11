Après l’éviction, « il faut bien se retrouver quelque part »

« J'ai tellement déménagé sans le vouloir que ma localisation échappe aux instances administratives », écrit Laurence Gagné dans son essai poétique S'évincer : écriture et démantèlement, publié aux Éditions du Noroît.

L'autrice originaire de Carleton-sur-Mer, qui est venue présenter l'ouvrage tiré de son mémoire de maîtrise au Salon du livre de Rimouski, y parle de la crise du logement, des traces que les locataires laissent dans leurs anciens appartements et du refuge que représente l'écriture quand il n'y a plus d'espace où habiter.

Je demande aux poèmes de me sauver et ils me sauvent , écrit-elle.

Je voulais travailler à la maîtrise sur la question de la précarité et l’expérience de la pauvreté. Puis, j’ai subi des évictions donc ça s’est comme imposé et c’est devenu un motif d’écriture , raconte l'autrice, pour qui l'acte d'écrire est devenu une façon de s'évincer des lieux inhospitaliers, cette fois de son plein gré.

L'autrice Laurence Gagné vient de publier son deuxième livre.

C’est plus intéressant écrire quand ça devient une question de survie et qu’on a plus le choix de se réfugier dans ce lieu-là , explique-t-elle.

Les locataires temporaires

Dans une société où l'accès à la propriété est valorisé, mais loin d'être accessible à tous, Laurence Gagné fait valoir que les locataires sont perçus comme des gens de passage, en attente de se payer une place dans le monde.

Nous les locataires, bien que majoritaires dans la ville, sommes appelés à nous percevoir comme une anomalie dans le système urbain. […] Il n'est pas prévu que nous restions là où nous sommes.

Ça m’intéresse le fait qu’on considère toujours que les locataires sont là temporairement pour un jour acheter et acquérir une propriété , raconte Laurence Gagné. S’ils demeurent locataires toute leur vie, ils entrent dans une sorte de marginalité, dans un statut de gens qui ne sont pas parvenus à la réussite sociale. Ça m’intéresse d’investir cet entre-deux-là. Beaucoup d’entre nous n’ont pas le choix , rappelle-t-elle.

L'éviction, un non-événement

Ainsi, dans un monde où l'éviction relève désormais du non-événement , et où on laisse les gens habiter des appartements parce qu'ils sont tranquilles , notre rapport à l'espace et aux lieux communs est peut-être à revoir, suggère l'autrice.

Quels lieux les gens ont-ils pour se rencontrer, se mettre en commun? Dans le livre, je fais une petite comparaison avec des villes d’Amérique latine que j’ai observées, où il y a des salons de coiffure, des cabinets de psy dans des appartements, donc un rapport différent à la sphère publique et à la sphère privée qu’on n’a pas eu à renégocier ici, parce qu’on a l’impression d’avoir beaucoup d’espace et beaucoup de ressources. Mais j’ai l’impression que ces remises en question là s’en viennent , dit-elle.

L'essai S'évincer : écriture et démantèlement est issu du mémoire de maîtrise de Laurence Gagné, qui a étudié en création littéraire à l'UQAM.

Selon Laurence Gagné, la façon dont les espaces publics sont devenus privatisés et commercialisés érode les communautés et catégorise les personnes qui s'y trouvent.

Les quartiers, je les sens changer en cinq ans seulement, se réorganiser en fonction des plus mobiles d'entre nous, des touristes Airbnb, de celleux qui bougent souvent et vite.