Une activité ludique pour mieux comprendre la crise climatique

Une dizaine de personnes se sont réunies samedi au centre communautaire de Gaspé pour participer à la Fresque du climat, un jeu conçu par une ONG française dont le but est de favoriser une compréhension commune des enjeux climatiques.

Le jeu, basé sur les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), a été créé en 2018 et testé depuis dans 66 pays.

C’est un sujet vraiment sérieux, le climat […]. On veut l’approcher de façon accessible et pas avec plein de jargon et de mots compliqués de rapports scientifiques , souligne Alexandra Gellé, organisatrice de l'événement.

Alexandra Gellé, organisatrice de la Fresque du climat à Gaspé samedi Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Le principe du jeu est de lier les causes aux conséquences des dérèglements climatiques, grâce à des fiches en carton et aux flèches que les participants doivent tracer entre elles.

Ensemble on construit cette espèce de fresque, qui se déroule sur la table avec un jeu de cartes qui est accessible et basé sur le rapport du GIEC , explique Mme Gellé.

Selon elle, environ 500 personnes sont formées pour mener le jeu au Québec.

Un jeu ancré dans le réel

Thomas Poulin, un participant, a pu combiner ses champs d'intérêt pour les jeux dits sérieux et ses observations sur la crise climatique.

Thomas Poulin, participant à la Fresque du climat à Gaspé, samedi Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Dans la vie de tous les jours, on le remarque dans les changements de l’environnement, l’impact sur les plages, les côtes, la biodiversité, les feux de forêt, et à l’international, la déstabilisation, les conflits armés... C'est la toile sous-jacente à plusieurs problématiques actuelles, économiques, sociales.

Les tempêtes se font de plus en plus agressives en Gaspésie, en raison des changements climatiques, comme à Percé en 2017. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / William Bastille Denis

Pour lui, ce jeu est une manière de s’entraîner à réfléchir collectivement à des solutions.

[Il y a] une espèce de courroie entre la sensibilisation, la mobilisation et l’action politique, et les changements que ça peut entraîner, donc c’est une étape importante d’être capable de communiquer et de comprendre ces phénomènes-là , affirme le Gaspésien.

Un outil pour la discussion

Souvent, quand on va en parler autour de la table [...], on peut manquer de sources fiables. [Le jeu] nous montre des sources fiables et nous permet de discuter avec une ligne directrice , croit pour sa part Marie Michaud, une autre participante.

Marie Michaud, participante à la Fresque du climat samedi à Gaspé Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Des cartes visuelles, ça nous démontre très clairement, sans être obligé de lire sur le sujet, des choses qu’on ne comprend pas tout le temps, parce qu’on n’est pas tous des scientifiques , dit Mme Michaud, qui ne cache pas son envie de faire découvrir le jeu à son entourage.

