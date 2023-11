Un projet pour améliorer l’accès aux services de santé sexuelle est mis en branle à Terre-Neuve-et-Labrador grâce à un financement fédéral de 2 millions de dollars.

L’objectif du projet, financé par les Instituts de recherche en santé du Canada, un organisme du gouvernement canadien chargé d'investir dans la recherche en santé, est de rapidement offrir des services de proximité dans les pharmacies.

Debbie Kelly, docteure en pharmacie et directrice de l’École de pharmacie de l’Université Memorial de Terre-Neuve, a mené ce projet.

Elle explique que l’idée est de recueillir des données sur la prévention et le traitement des infections transmissibles sexuellement ( ITS ) et par le sang ( ITSS ). On veut ensuite transformer les fruits de cette recherche en changements concrets et bénéfiques dans le système de santé.

Ouvrir en mode plein écran La chercheuse Debbie Kelly est docteure en pharmacie et directrice de l’École de pharmacie de l’Université Memorial. (Photo d'archives) Photo : CBC / Mark Quinn

Bien que la capacité du système à fournir les services de santé sexuelle nécessaires est limitée, Debbie Kelly estime que la prévention des infections transmissibles sexuellement peut être améliorée.

Ouvrir en mode plein écran Un test de dépistage rapide de syphilis et du VIH utilisé à Edmonton au printemps 2022. Photo : CBC / Julia Wong

Si la personne a besoin d’un traitement, les pharmaciens pourront l'offrir sans délai.

C’est d’autant plus important, dit Debbie Kelly, que les symptômes de certaines infections comme la chlamydia et la gonorrhée peuvent parfois prendre quelques semaines ou quelques mois avant d'apparaître, une période pendant laquelle ces maladies sont transmissibles.

Le nouveau projet permettra aussi de prendre en compte les besoins particuliers des communautés et d'y mesurer la prévalence des différentes infections.

Debbie Kelly indique que la communication avec les pharmacies sera primordiale afin de comprendre comment ces nouvelles tâches peuvent s'inscrire dans leur charge de travail sans que cela devienne un fardeau.