Crise du logement : un terrain de camping restera ouvert cet hiver à Halifax

Le terrain de camping Shubie Campground, à Halifax, restera ouvert cet hiver. L’initiative vise à permettre aux personnes qui vivent dans leur autocaravane d'avoir un endroit où séjourner pendant les jours froids.

Cette annonce survient alors que Halifax enregistre l'une des croissances les plus rapides des prix des loyers au pays et affiche les taux d'inoccupation parmi les plus bas.

La capitale néo-écossaise compte plus de 1000 personnes sans-abri. C’est sans compter celles qui dorment dans leur voiture ou empruntent le canapé d’un proche, en raison de la crise du logement.

Le gouvernement Houston a débloqué 180 000 $ pour ce projet qui s’inscrit dans sa lutte contre la crise du logement.

Publicité

Un loyer mensuel de 250 $ sera demandé aux campeurs du terrain de camping. Halifax assurera les services de déneigement, de collecte des ordures et d'égouts, mais l'approvisionnement en eau et en propane relèvera des personnes qui y vivent.

Mieux qu’une tente

Carrie Steeves est l’une de celle qui passera l’hiver au Shubie Campground. Ce sera la première fois qu’elle passe la saison froide dans son autocaravane.

Bien qu’elle ait un emploi dans le commerce de détail, l’inflation et la crise du logement l'ont projetée dans une situation difficile et elle n’a plus de domicile fixe.

Une autocaravane, c’est mieux qu’une tente , dit-elle, résignée.

Carrie Steeves ne croit pas que sa situation changera à court terme.

La solution parfaite, ce serait des immeubles de logement abordable, mais ça ne se passe pas. Même si ça se passait, ça prendrait au moins un an avant que ce soit prêt , avance-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Carrie Steeves est l’une des personnes qui passeront l’hiver au Shubie Campground. Photo : Radio-Canada

Elle espère que sa caravane réussira à la garder au chaud d’ici à ce qu’une solution se présente.

Publicité

Dans le comté de Kings, une loi interdit aux campeurs de rester dans leur autocaravane l’hiver.

Les règlements en vigueur peuvent leur coûter cher et ils risquent d'avoir des amendes explique le conseiller municipal Joël Hirtle.

Ce dernier espère qu’un arrêté municipal temporaire sera mis en place pour changer la donne, car la crise de logement touche aussi sa région, dit-il.

Joël Hirtle donne en exemple son voisin, qui a perdu sa maison en raison d’un feu. Incapable de se retrouver un logement au même prix, ce dernier a emménagé dans une autocaravane.

C’est une crise qui sévit partout au Canada et en Amérique du Nord , dit pour sa part le ministre des Services communautaires de la Nouvelle-Écosse, Trevor Boudreau.