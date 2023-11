Pénurie de bénévoles : des tournois comme le TIBS sont-ils menacés?

Une trentaine d'équipes de hockey s'affrontent sur la glace à l'occasion du 41e Tournoi international bantam de Sherbrooke (TIBS) en fin de semaine. Avec les problèmes de recrutement de bénévoles, cette compétition pourrait-elle être menacée à long terme?

Le relationniste de ce tournoi, Robert Legault, explique que la pénurie de bénévoles a mis bien des bâtons dans les roues de l'équipe organisatrice.

On va chercher des amis, des membres de notre famille, mais parfois, ce n'est pas suffisant. Ce serait le fun que les gens de Sherbrooke et de la région se donnent un peu , souligne-t-il.

Robert Legault se réjouit d'avoir réussi à trouver un nombre suffisant de bénévoles pour la tenue de cette compétition, mais il s'inquiète que plusieurs autres tournois soient eux aussi victimes d'un manque de bénévoles.

Robert Legault souligne qu'une implication de quelques heures seulement peut changer bien des choses pour assurer la tenue des activités.

Si chaque personne vient nous donner de trois à quatre heures, ça va permettre aux organisateurs de souffler un peu , explique Robert Legault.

Le médecin aux soins intensifs Frédéric D'Aragon donne un peu de son temps à l'occasion du TIBS. Il estime qu'il faudrait sans doute offrir certains aménagements pour espérer recruter davantage de bénévoles.

J'ai vraiment un intérêt et une passion pour le hockey. En contribuant à l'effort collectif, on réussit à avoir des événements comme celui-ci. Et mes propres enfants pourront en bénéficier un jour.