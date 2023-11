Négociations avec les géants du web : la ministre St-Onge est optimiste

La ministre du Patrimoine se dit optimiste d’en arriver à une entente avec Google pour établir un régime de redevances destiné aux médias canadiens. Mais face à la crise qui frappe le monde des médias, Pascale St-Onge déplore que les changements législatifs n’aient pas pu être adoptés plus rapidement.

Cette discussion survient trois jours après l’annonce d’importantes réductions d’effectifs chez Québecor. Le PDG de l’entreprise, Pierre Karl Péladeau a justifié le licenciement de 31 % des effectifs de Groupe TVA (près de 547 emplois) par la perte de revenus liée à l’absorption gigantesque des revenus publicitaires par les géants du web (Google, YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok, X, etc.), en plus de la baisse des abonnements liée à la multiplication des plateformes.

Québecor ne fait pas figure d’exception. En septembre, l’entreprise Métro Média annonçait la faillite de l'entreprise, sonnant la fin d’une quinzaine de publications locales et la mise à pied d’environ 70 employés. Plus tôt dans l’année, le groupe Post Media, propriétaire du National Post, mettait à pied 11 % de ses effectifs. En juin, Bell Media annonçait la suppression de 1300 postes.

En entrevue à l'émission Les Coulisses du pouvoir, la ministre en convient : l'exercice n’est pas facile. Elle vise des ententes commerciales équitables avec les plateformes qui engrangent une part importante des revenus et les médias d’information vitaux pour la démocratie .

Le projet de loi C-18 fait l'objet d’un bras de fer entre les plateformes en ligne et le gouvernement. Ottawa souhaite que les géants du web rémunèrent les médias canadiens pour la diffusion des nouvelles en ligne. Si Google est toujours à la table des négociations, Méta l’a quittée en trombe, suspendant la diffusion des nouvelles canadiennes sur toutes ses plateformes.

Bras de fer entre les géants du web et Ottawa Consulter le dossier complet Bras de fer entre les géants du web et Ottawa Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Je pense qu' il y a une piste d'atterrissage pour tout le monde qui va être positive (...) Notre but, c'est vraiment d'établir un équilibre parce qu'on le voit, les impacts que ça a sur les emplois, sur les fermetures. Il doit y avoir un équilibre dans le marché des médias (...) Je pense que tout le monde est conscient de ça, même si Google et les autres plateformes auraient peut-être préféré n'être jamais réglementées. C'est pas comme ça que ça marche.

Mme St-Onge conçoit que si la législation avait avancé plus vite, cela aurait fait une différence pour soutenir les médias canadiens et permettre que des revenus leur soient versés. Elle estime que son gouvernement s’est heurté à l’obstruction des députés conservateurs qui prennent systématiquement le côté des géants du web .

Évitable? Moi, je pense que oui. Je pense que si on avait réussi à passer à travers le processus législatif qu'on avait amorcé avant les élections de 2021, on aurait récupéré deux années pendant lesquelles nos lois, nos fonds et également l'apport de nouveaux revenus de la part des plateformes comme Netflix, Disney et Prime [...] Je suis convaincue qu'on aurait eu une meilleure viabilité de nos entreprises québécoises et canadiennes

Du côté conservateur, on estime que la situation ne se règle pas en un claquement de doigts . S’il croit qu’il y a bien quelque chose à faire et à ne pas faire , le député de Saint-Laurent, Gérard Deltell souligne que des discussions et analyses sont nécessaires.

Publicité

Jusqu'à maintenant, ce qu'on voit avec le projet de loi C-18, ça ne fait que des perdants , juge M. Deltell.

Le projet de loi C-18 doit entrer en vigueur le 18 décembre prochain; des précisions devraient être connues début novembre. Début octobre, Google a expliqué vouloir attendre la publication des réglementations finales, laissant planer la menace de suspendre, au 31 décembre, l’accès aux nouvelles canadiennes sur le moteur de recherche du même nom.

Dans le cadre actuel du projet de loi, déposé en septembre, les plateformes au chiffre d’affaires d’un milliard de dollars minimum et comptant au moins 20 millions d’utilisateurs au pays chaque mois – comme Google et Méta – devront rémunérer les médias pour la diffusion de leurs contenus en ligne, ce qu’elles refusent. Elles se déclaraient insatisfaites, notamment de la formule fédérale du calcul de la compensation reversée aux médias et souhaitaient plus de prévisibilité .

Un écosystème qui ne fonctionne plus et des plateformes à intégrer

La ministre St-Onge, ancienne présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) avant son entrée en politique en 2021, a déclaré avoir le cœur brisé en pensant « aux travailleurs et à leur famille à l’approche des Fêtes » face aux coupures qui touchent Québecor, précisant que l’industrie est aux prises avec de « profondes transformations ».

C’est un paradigme complet qui est en train de changer, avec cette intégration-là des différentes plateformes dans notre univers parce que ça fait partie de la problématique. [...] Les plateformes en ligne ne font pas partie de notre écosystème. Elles ne font pas partie de notre réglementation.

À l’instar du ministre québécois de la Culture, Mathieu Lacombe, qui croit qu’il faut apporter des changements à un système audiovisuel qui ne fonctionne plus , la ministre St-Onge croit qu’intégrer les plateformes web fait partie de la solution. Cela s'effectuerait en leur donnant des obligations de dépenses en production de contenu québécois, en production ou en promotion de contenu canadien , une stratégie qui donnerait une place en ligne aux contenus, irait chercher de nouveaux revenus et participerait à changer la donne .

L'entrevue de la ministre St-Onge sera diffusée aux Coulisses du pouvoir dès 11h, dimanche, sur ICI RDI et ICI Télé