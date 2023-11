Le Rouge et Or l’emporte en prolongation face aux Stingers

Le Rouge et Or a eu très chaud, mais un touché d’Édouard Arsenault en deuxième prolongation a permis aux hommes de Glen Constantin d’arracher une victoire de 34-27 aux Stingers de Concordia, samedi, en demi-finale provinciale.

On savait que ça allait être un match très, très difficile contre Concordia. C’est une bonne équipe qui croyait en ses chances. Ils ont vraiment tout essayé avec les jeux truqués , a salué l'entraîneur-chef Glen Constantin avec la 43e victoire consécutive des siens contre les Stingers.

Une séquence qui se prolongera jusqu’à l’an prochain, mais il s’en est fallu de peu. En avance 24-10 avec moins de dix minutes à faire au match, le Rouge et Or n’a jamais été en mesure de mettre le match hors de portée, concédant deux touchés à Concordia, dont l’un en toute fin de rencontre pour forcer la tenue d’une prolongation.

On a passé par des hauts et des bas toute la journée. À un moment donné, on a dit aux joueurs qu’il fallait jouer chaque jeu comme si c’était le dernier. Il n’y a rien de facile. Il faut que tu ailles arracher la victoire , a illustré Constantin.

Blanchard et Arsenault jouent les héros

Les Stingers ont été les premiers à s’inscrire à la marque en prolongation grâce un botté de placement. Le Rouge et Or se devait absolument de répliquer pour éviter l’élimination et c’est au botteur Vincent Blanchard qu’est revenue la responsabilité de sauver la saison des siens.

Je n’étais vraiment pas stressé, je vous le jure. J’avais juste hâte de botter.

Son placement de 45 verges a offert une autre chance à l’offensive lavalloise et, cette fois, les locaux en ont profité. Une passe d’Arnaud Desjardins a trouvé Édouard Arsenault au fond de la zone des buts, ce dernier plongeant pour attraper son deuxième touché du match.

Moi, je suis là pour les grands moments. Les entraîneurs me font confiance et Arnaud me fait confiance , s’est réjoui le receveur de passes qui a complété son après-midi de travail avec 6 réceptions pour 143 verges.

Des questions sans réponse en offensive

N’empêche, l’offensive du Rouge et Or a connu un après-midi difficile de l’aveu même de Glen Constantin.

Des trois touchés inscrits en temps réglementaire, deux l’ont été après des revirements créés par la défensive en territoire des Stingers. Le troisième a quant à lui été l'œuvre du demi-défensif Maxym Lavallée qui a retourné sur 49 verges un ballon échappé par le quart-arrière Olivier Roy.

Finissant chez le Rouge et Or, Maxym Lavallé s'est offert le deuxième touché de sa carrière universitaire.

Comme ce fut souvent le cas cette saison, l’unité offensive a donc tardé à se mettre en marche. La blessure à Kevin Mital, durement frappé à la tête en 1re demie, n’a pas aidé, mais ce n’est pas là le nœud du problème.

J’aimerais savoir, mais honnêtement je ne sais pas. On manque de finition. Des fois ce sont les lectures, des fois ce sont les blocs, des fois ce sont des passes échappées. Il faut tout mettre ça ensemble , a avancé Glen Constantin.

Une chose est sûre, sa troupe n’a plus beaucoup de temps pour trouver des réponses. Le Rouge et Or a rendez-vous avec les Carabins au CEPSUM de l'Université de Montréal, la fin de semaine prochaine, pour une 20e participation consécutive au match de la Coupe Dunsmore.

Collinson fier de ses Stingers

Quant aux Stingers, ils n’ont certainement pas à rougir de leur fin de saison. Une victoire contre les Carabins en fin de saison régulière suivie d’une défaite en prolongation contre le Rouge et Or, voilà qui envoie une message, estime l'entraîneur-chef Brad Collinson.

L'entraîneur-chef des Stingers, Brad Collinson

On est là pour vrai et c’est juste le début. [...] Regarde, il n’y pas juste deux clubs dans la province , pointe l’ancien adjoint de Glen Constantin avec le Rouge et Or.