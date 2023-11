Le Rouge et Or de l’Université Laval l'emporte face aux Stingers de l'Université Concordia

Le Rouge et Or a eu très chaud, mais un spectaculaire touché d’Édouard Arsenault en deuxième prolongation a permis aux hommes de Glen Constantin d’arracher une victoire de 34-27 aux Stingers de Concordia, samedi, en demi-finale provinciale.

Le Rouge et Or devait répliquer et c’est d’abord le botteur Vincent Blanchard qui a sauvé la saison des siens avec un long placement de 45 verges pour faire 27-27.

L'offensive lavalloise reprenait le ballon en début de 2e prolongation et Édouard Arsenault a plongé de tout son long pour attraper une passe de dix verges d’Arnaud Desjardins dans la zone des buts, soulevant les quelque 9512 spectateurs présents dans les gradins du stade Telus.

Les Stingers ont bien tenté de répliquer, mais la défensive lavalloise a fermé les livres en récupérant un ballon échappé par le quart-arrière Olivier Roy.

Plus de détails à venir…