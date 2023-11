Un club espère construire une installation consacrée au ski acrobatique à Saskatoon

Le club de sport Saskatoon Freestyle Club s’est fixé le but de construire une installation consacrée au ski acrobatique à Optimist Hill, à Saskatoon.

Michael Gouveia, un bénévole auprès du club, affirme que la Saskatchewan est la seule province à ne pas disposer d’une telle infrastructure.

Il décrit le ski acrobatique comme étant un sport qui permet aux athlètes de pousser les limites du ski traditionnel.

Les enfants peuvent skier dans des bosses, ils peuvent faire des saltos et des demi-lunes , affirme Michael Gouveia.

Il ajoute que le club sportif veut bâtir une zone d’entraînement qui sera appelée Optimist Freestyle Training Zone.

Nous mettrons sur pied un site qui aura des coussins gonflables de sécurité, des trampolines, ainsi qu’une maison-club pour les usagers et les bénévoles , indique Michael Gouveia. Il y aura aussi une pente sèche qui sera une piste de ski synthétique et qui sera utilisée pour des entraînements.

Une fois que l’installation sera construite, elle sera accessible au public, y compris des skieurs, des planchistes et des gymnastes.

Michael Gouveia affirme que beaucoup de skieurs acrobatiques connaissent du succès dans des compétitions nationales, mais qu’ils n’ont pas accès à des infrastructures qui leur permettraient d’avancer davantage dans ce sport.

Pour financer ce projet de construction, le Saskatoon Freestyle Club a lancé une campagne GoFundMe qui a pour but de récolter 500 000 $.

Lauren Ryan a commencé le ski acrobatique à l’âge de 9 ans. Autrefois athlète, cette dernière s’est reconvertie en entraîneuse.

Elle est d’avis que cette nouvelle installation représente une chance inouïe pour les entraîneurs, les athlètes et les parents et que cela aidera à faire grandir la communauté du ski acrobatique dans la province.

Quand j’étais athlète, on devait faire nos entraînements hors de la province, surtout quand on faisait partie de l’équipe saskatchewanaise , affirme Lauren Ryan. On avait besoin d’accéder à des installations plus équipées et ça voulait dire qu’on devait manquer les classes une ou deux fois par semaine pour se rendre en Alberta ou en Colombie-Britannique. C’était très difficile.

Elle ajoute que plusieurs jeunes athlètes aimeraient être parrainés par ceux qui ont plus d’expérience, mais que cela est difficile, car les athlètes de haut niveau doivent souvent aller ailleurs pour s’entraîner.

Le projet de construction du Optimist Freestyle Training Zone a été présenté devant le conseil municipal de Saskatoon le 2 octobre dernier. Une décision devrait être prise à une date ultérieure.