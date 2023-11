Dans l’antre de Jacques Courcelles, partisan indéfectible des Jets de Winnipeg

Jacques Courcelles a entièrement aménagé le sous-sol de sa maison de Sainte-Agathe, où il accumule plus d’une centaine d’objets aux couleurs des Jets de Winnipeg. C'est le fruit de 51 ans de passion pour l’équipe de hockey.

C’est une pièce dans laquelle les chats de la maison n'ont pas le droit d'entrer. Le sous-sol de Jacques Courcelles est assez grand pour contenir les objets dérivés les plus précieux. Sièges, coussins, luminaires, miroir ou encore décoration au mur, tout est à l'effigie de l’équipe manitobaine.

Jacques Courcelles admet ne pas savoir combien de produits dérivés il possède. Malgré cette quantité indénombrable d’objets, il continue d’agrandir sa collection. Quand je vois de quoi, je l'achète et je le garde.

Jacques Courcelles possède plus d'une centaine d'objets de collection. Certains sont encore emballés.

Outre les objets, c’est une collection de photos qui fait la fierté du partisan. Un album de 2011 regroupe tous les souvenirs, dont l’invitation surprise de Thomas Steen, ancien joueur et capitaine de l’équipe dans les années 1980-1990 au service des Jets durant 14 saisons.

Ma famille avait organisé une surprise pour moi, Thomas Steen était assis à mon bar de Jets.

Quand tu supportes une équipe de hockey et que tu vois un Jet assis, c'était surprenant. J'ai trouvé ça extraordinaire de voir qu'il était ici , affirme-t-il.

Tu regardes le portrait, mon père a de la misère à croire qu'il est debout à côté de Thomas Steen , dit-il en montrant un cliché de ses parents aux côtés du joueur.

Une collection commencée en 2007

C’est quatre ans avant le retour des Jets à Winnipeg que Jacques Courcelles a entamé la construction de sa maison, en dessinant notamment les plans de son sous-sol, qui est devenu l’antre pour sa collection.

Je me suis fait taquiner par du monde qui disait que les Jets n'allaient pas revenir , raconte-t-il. L’avenir a donné raison au passionné de hockey.

En plus des objets de collection, le sous-sol de Jacques Courcelles inclut un écran géant.

Selon lui, l’annonce du retour de l’équipe fait partie de ces événements que t’oublies pas .

La cave s’est remplie de partisans. Ils étaient là jusqu'à 4-5 h du matin pour fêter le retour des Jets , se souvient-il. Pour moi, les Jets, c'est important pour la communauté, premièrement parce que les hivers sont longs. Quand je vois des gens comme ma mère, elle regarde la partie, pour eux autres ça fait passer l’hiver. C’est une forme de divertissement.

Les Jets mettent la communauté de Winnipeg sur la "map". Il n'y a pas d'autre entité qui fait ce que les Jets font pour promouvoir la ville.

Une collection jamais terminée

Jacques Courcelles admet que, en raison du principe même d’une collection, la sienne ne sera jamais vraiment terminée.

Il espère cependant que son équipe remportera une nouvelle Coupe Stanley pour ajouter une pièce maîtresse à sa collection.

J'aimerais ça avoir des noms des joueurs sur la coupe , avoue-t-il en pointant la réplique qui trône au coin de son bar.

Alors qu’il approche de ses 65 ans, Jacques Courcelles savoure l’idée de la retraite.

C'est de quoi que je veux faire, aller à des parties des Jets dans d'autres villes , affirme-t-il.

À terme, il envisage de visiter les 32 arénas de la Ligue.