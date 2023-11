Ces Juifs qui s’opposent à Israël

Plusieurs groupes d'activistes juifs ont participé à une manifestation, samedi à Toronto, pour exiger un cessez-le-feu dans le conflit qui oppose Israël au Hamas.

Suzanne Weiss, survivante de l'Holocauste, était présente pour dénoncer ce qu'elle appelle un génocide commis envers le peuple palestinien : Je pense qu'il est très important que tous ceux qui sont contre le génocide s'expriment, [tous ceux qui] pensent que les Palestiniens ont le droit de vivre en liberté .

Ouvrir en mode plein écran Suzanne Weiss est née en 1941. Elle était à la manifestation de samedi à Toronto. Elle tient une pancarte sur laquelle il est écrit : « Juifs pour une Palestine libre ». Photo : Radio-Canada / Alexis Raymon

Mme Weiss a pris la rue aux côtés du Palestinian Youth Mouvemen tout comme des membres de trois groupes d'activistes juifs : Voix juives indépendantes, United Jewish People's Order et IfNotNow Toronto.

Ouvrir en mode plein écran La manifestation a eu lieu devant le consulat américain à Toronto pour exiger un cessez-le-feu. Photo : Radio-Canada / Alexis Raymon

Or, des manifestations similaires ont eu lieu aux États-Unis depuis une dizaine de jours. Une grande manifestation organisée par le collectif Voix juives pour la paix a eu lieu tout près de la Maison-Blanche, le 18 octobre. Un rabbin de Hamilton, David Mivasair, y a d'ailleurs été arrêté.

Pour certains, s'opposer à Israël signifie être antisémite. Par exemple, David Friedman, qui était ambassadeur des États-Unis en Israël sous la présidence de Donald Trump, a déclaré sur X avant la manifestation du 18 octobre que tout Juif américain participant à ce rassemblement n’est pas juif – oui, je l’ai dit!

Mais plusieurs des Juifs qui protestent contre les actes de l'État hébreu dénoncent ce qu'ils considèrent comme des atrocités. Par exemple, Corey Balsam de Voix juives indépendantes : Nous nous concentrons en ce moment sur une demande de cessez-le-feu : arrêtez le génocide .

De son côté, Marvin Rotrand, de B'nai Brith, affirme : Pour la grande, grande, grande majorité des Juifs, Israël est très central à leur identité .

Qui sont ces Juifs qui s'opposent à Israël?

Antisionisme et antisémitisme

Sionisme étymologie : Sion, montagne de Jérusalem Mouvement politique visant à l'établissement puis à la consolidation d'un État juif (la Nouvelle Sion) en Palestine. Source : Le Petit Robert de la langue française 2023

Mira Sucharov, professeure de science politique à l’Université Carleton d’Ottawa et elle-même Juive, explique que Theodore Hertzel, né dans l’empire austro-hongrois en 1860, est le fondateur du sionisme et que ses motivations étaient multiples, parmi lesquelles un besoin de sécurité : Bien avant l’Holocauste, les pogroms et l’antisémitisme en Europe étaient offensants . Elle souligne l’impact que l’affaire Dreyfus a eue sur M. Hertzel, alors journaliste à Paris.

Puis, selon Mme Sucharov, l’Holocauste accélère probablement le soutien international au sionisme . L’État d’Israël est fondé en 1948.

Or, l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA), dans sa définition de l’antisionisme, traite l'antisionisme comme de l'antisémitisme , affirme M. Balsam, qui est le coordinateur national de Voix juives indépendantes. Selon lui, une telle définition contribue à enflammer les débats.

[...] Les exemples suivants, destinés à guider le travail de l’ IHRA , illustrent cette définition : l’antisémitisme peut se manifester par des attaques à l’encontre de l’État d’Israël lorsqu’il est perçu comme une collectivité juive. Cependant, critiquer Israël comme on critiquerait tout autre État ne peut pas être considéré comme de l’antisémitisme. Source : Site web de l' IHRA (Nouvelle fenêtre)

Israël, [...] nier son existence et son droit d'exister, c’est de l’antisémitisme. La majorité des Juifs va dire exactement la même chose , précise M. Rotrand, qui est le directeur national de la Ligue des droits de la personne à B’nai Brith Canada. Il a aussi été conseiller municipal à Montréal pendant près de 40 ans.

Ouvrir en mode plein écran Marvin Rotrand est le directeur national de la Ligue des droits de la personne à B’nai Brith Canada. (Archives) Photo : Radio-Canada / Charles Contant

Tensions et violence

M. Balsam affirme que son organisation est la cible d'activistes de la défense d'Israël, entre autres sur les médias sociaux. Il offre un exemple : On nous [traite] de kapos. Les kapos sont des Juifs qui ont aidé les nazis à tuer d'autres Juifs [dans les camps de concentration]. C'est quelque chose qui fait vraiment mal. Je suis un descendant des survivants de l'Holocauste .

M. Balsam tient d’ailleurs à préciser que Voix juives indépendantes Canada n'a pas de position officielle sur le sionisme et qu’il exprime son opinion personnelle sur le sujet.

D’ailleurs, le rabbin David Mivasair, activiste et membre de Voix juives indépendantes, fait face à une poursuite en justice de la part de B'nai Brith, qui l’accuse de diffamation. Celle-ci a qualifié les opinions de M. Mivasair d'exemples d' antisionisme et d' antisémitisme , (Nouvelle fenêtre)peut-on lire dans un article de CBC (Nouvelle fenêtre).

Ouvrir en mode plein écran Le rabbin David Mivasair, de Hamilton, a été arrêté à Washington le mois dernier. Photo : offerte par le rabbin David Mivasair

Le rabbin Mivasair a été arrêté le 18 octobre à Washington lors d’une manifestation pour demander un cessez-le-feu. Avec près de 500 autres Juifs américains, j'ai bloqué la rotonde de l'édifice Cannon House pendant des heures avec de grandes banderoles indiquant "Juifs demandant un cessez-le-feu maintenant" et d'autres revendications. Plus de 300 d'entre nous ont refusé de partir lorsque la police nous a demandé de le faire , a-t-il expliqué en entrevue.

Ouvrir en mode plein écran Le rabbin David Mivasair faisait partie des manifestants qui ont occupé le Cannon House, un édifice voisin du Capitol à Washington, le 18 octobre. Photo : Reuters / LEAH MILLIS

Il affirme que l’idée même de s’opposer au sionisme signifie être traité en paria. La plupart des Juifs opposés au sionisme ne sont pas activement impliqués dans les institutions du judaïsme religieux. Cela est dû en grande partie au fait que ces institutions soutiennent si profondément le sionisme et Israël que nous, qui nous y opposons, ne nous sentons pas les bienvenus et sommes souvent explicitement rejetés des milieux où le judaïsme est pratiqué.

Des raisons théologiques

D’autres Juifs s’opposent au sionisme pour des raisons théologiques. Selon le rabbin Yisroel Dovid Weiss, activiste et porte-parole de Neturei Karta aux États-Unis, la création elle-même du pays est une hérésie .

En entrevue, le rabbin Weiss a expliqué son point de vue.

Il nous est actuellement interdit de rétablir toute forme de souveraineté juive car c'est un décret de Dieu. [...] À cause de nos péchés, nous avons été envoyés en exil. [...] Il nous est interdit de créer notre propre État en raison d’un décret de Dieu. Dieu nous décrète de rester en exil jusqu'à ce qu'un jour Dieu, dans sa compassion, créera un changement métaphysique dans le monde et l'humanité reconnaîtra un Dieu unique, [l’homme] cessera d'être athée.

Ouvrir en mode plein écran Le rabbin Yisroel Dovid Weiss s'oppose fermement au sionisme. Photo : offerte par le rabbin Yisroel Dovid Weiss

[...] Dieu reconstruira le temple sans aucune intervention de l’humanité. C’est la base du judaïsme : nous sommes en exil. [...] Il nous est expressément interdit de tenter de créer une souveraineté juive. Et le sionisme est évidemment la contradiction de cela.

Le rabbin Weiss est extrêmement critique des actions du gouvernement israélien.

C'est vraiment inacceptable. Nous pleurons et souffrons avec le peuple palestinien. [...] C'est antithétique du judaïsme.

Or, M. Rotrand affirme que Neturei Karta est très, très marginal. [...] Leur nombre de membres très très petit et leur point de vue n'est pas accepté par beaucoup de gens.

Ils n’ont aucune crédibilité dans la communauté juive.

Combien de Juifs s’opposent-ils au sionisme?

Mme Sucharov a étudié la question du sionisme chez les Juifs américains. Dans un sondage publié en avril 2022*, la chercheuse universitaire a posé quatre questions aux répondants.

Ouvrir en mode plein écran Mira Sucharov est professeure de science politique à l'Université Carleton. Photo : offerte par Mira Sucharov

[Je leur ai demandé] "êtes-vous sioniste?" 55 % ont répondu "oui". Puis j’ai reformulé la question : "Selon cette définition, êtes-vous sioniste?"

Mme Sucharov explique que, souvent, les gens parlent de sujets différents, tout en croyant parler de la même chose. Il est si important de définir les termes lorsque vous parlez de ces concepts, n'est-ce pas?

La question du privilège

M. Rotrand s’oppose fermement à cette troisième définition du sionisme. Ce n'est pas vrai du tout. Dans le Moyen-Orient, il y a un pays où toutes les minorités ont le droit de vote, et ce pays, c'est Israël. C’est un pays où des gens d’origines autres que juive ont des postes importants dans l'armée, dans la police, au Parlement. Il y a un pays dans le Moyen Orient où les femmes peuvent avoir une éducation aux universités et qui sont très très présentes, et ça c'est Israël. Et quand je dis les femmes, je ne parle pas des femmes juives, je parle de toutes les femmes.

Toutes les minorités religieuses, incluant la grande communauté arabe qui est faite 20 % de la population d’Israël, se trouve dans toutes les instances de ce pays , explique-t-il.

Malgré tout, M. Balsam souligne l’existence d’une loi fondamentale (l’équivalent de la constitution israélienne, NDLR) qui, selon lui, donne des privilèges aux juifs au coût des Palestiniens .

Ouvrir en mode plein écran Corey Balsam est le coordinateur national de Voix juives indépendantes. Photo : Radio-Canada

Les juifs de la diaspora qui veulent immigrer en Israël se voient accorder automatiquement la nationalité israélienne en vertu de la Loi du retour, qui a été adoptée en 1950.

[Cette loi] est un des piliers, des bases, du sionisme politique et de l'État d'Israël. Et on peut dire que c'est une des bases de ce système d'apartheid. On donne certains droits aux Juifs, qui la plupart viennent d'ailleurs. Ce sont des colons , opine M. Balsam.

M. Rotrand n’est pas d’accord et qualifie le concept de privilège de fausse information. L’information, c’est un outil de guerre, ces jours-ci. [...] Les attaques contre Israël sur Internet ont un but. Ce but est d’influencer la population d’ailleurs avec des fausses idées. [...] Ceux qui disent ça ont leur point de vue, mais ce point de vue est faux.

MM. Balsam et Rotrand sont aussi en désaccord en ce qui a trait à la réalisation des désirs du fondateur du sionisme , Theodore Hertzel, de garantir la sécurité du peuple juif.

Clairement, l'existence d’Israël donne aux Juifs plus de sécurité dans toutes les situations , dit M. Rotrand.

Or, à la question les Juifs sont-ils plus en sécurité à l’extérieur ou à l’intérieur d’Israël? , M. Rotrand répond : À l’extérieur d’Israël. [...] À mon avis, Israël ne va jamais être en sécurité tant qu'il y a une occupation .