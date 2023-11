Un spectacle musical donné par des médecins à Chicoutimi à l’occasion du Doc show

Une dizaine de docteurs et de professionnels de la santé vont troquer leur stéthoscope pour un instrument de musique à l'occasion du Doc show, un spectacle-bénéfice au profit des fondations des hôpitaux de Jonquière et de La Baie.

La représentation, qui aura lieu samedi soir à 19 h 30 au Théâtre C à Chicoutimi, a pour thème Vos médecins vous chantent la vie .

Ils reprendront notamment plusieurs succès de musique classique, populaire, de film, et québécoise.

Ce sont 14 personnes de l'hôpital de Chicoutimi, plusieurs chanteurs, plusieurs instruments. On fait des chansons connues qu'on revisite à notre sauce. Vraiment tous les styles parce que notre idée, on ne crée pas, c’est qu’on améliore des chansons connues. On veut que le public ne s'ennuie pas. Émotions garanties! , a expliqué le pédiatre et saxophoniste Zoher Ferdjoui.

Il s’agit de la 17e représentation du collectif musical créé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a notamment joué à Montréal au printemps dernier.

Selon M. Ferdjoui, les spectacles ont notamment permis d’amasser 300 000 $ à travers les années. Ces sommes ont été remises à différentes causes.