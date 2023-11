Des armoiries dénoncées pour des « stéréotypes » sur les Autochtones

Le personnel municipal de Toronto cherche à supprimer les armoiries officielles d'Etobicoke au motif qu'elles perpétuent des préjugés contre les Autochtones.

L'emblème de l’ancienne municipalité maintenant fusionnée à Toronto comprend une figure autochtone agenouillée au-dessus d'une bannière sur laquelle est écrit tradition , face à une autre figure représentant un explorateur européen, agenouillé au-dessus du mot progrès .

Des préoccupations ont été soulevées par le personnel municipal et des membres du public concernant l'imagerie stéréotypée et dépassée d'une personne autochtone qui peut être considérée comme une appropriation culturelle , affirme le porte-parole de la ville, Russell Baker, dans un courriel.

La collaboration avec plusieurs services de la Ville, notamment le Bureau des affaires autochtones (...) a déterminé que les armoiries ne reflètent pas les valeurs de réconciliation et d'inclusion de la Ville.

La controverse sur les armoiries d'Etobicoke a commencé en 2019 lorsque plusieurs citoyens ont suggéré au personnel municipal et aux élus que la figure autochtone avait été dessinée d'une manière qui pourrait être considérée comme une caricature raciste, selon le conseiller Stephen Holyday, président du conseil communautaire d'Etobicoke York.

Le conseiller municipal Stephen Holyday, qui préside le conseil communautaire d'Etobicoke, dit qu'il veut que les conseillers aient l'occasion de débattre de l'abandon des armoiries.

Récemment, de nouvelles plaintes de la part du personnel du centre civique d'Etobicoke et de membres du public ont incité la Ville de Toronto à réexaminer la question, selon M. Holyday.

Le directeur municipal de Toronto, Paul Johnson, a répondu en choisissant de retirer les armoiries de deux endroits bien en vue : l'une au centre de la salle du conseil du centre civique et l'autre sur une fenêtre au-dessus de la porte d'une salle de réunion adjacente.

Toronto reconnaît le préjudice et la douleur que ces images ont pu causer au personnel et aux membres de la communauté autochtone , continue le porte-parole Baker dans son courriel. Le retrait des armoiries de cet endroit contribuera à créer un espace sécuritaire et inclusif pour les membres du public et les employés de la Ville, ce qui constitue une priorité absolue.

Un débat public réclamé

Le chef de la Première Nation des Mississaugas de Credit, R. Stacey Laforme, était l'un de ceux qui ont exprimé leurs inquiétudes concernant les armoiries en 2019. Il trouve dérangeant le langage sur les armoiries et les images.

Le chef de la Première Nation des Mississaugas de Credit, R. Stacey Laforme, trouve les armoiries « dérangeantes ». Il appelle à un débat public pour résoudre le problème.

Mais il aimerait voir un débat public sur la question avant que des décisions ne soient prises sur son avenir.

Nous devrions nous asseoir et avoir une conversation et voir s'il y a quelque chose que nous voulons faire ensemble pour changer ça et le rendre plus acceptable , déclare-t-il.

Le conseiller Hoylday, qui représente le quartier Etobicoke Centre, abonde dans le même sens. Il a déposé une motion qui appelle à une pause dans le plan du directeur municipal jusqu'à ce que le personnel puisse faire rapport au conseil municipal sur les origines et la signification du blason. Cette motion sera débattue le 8 novembre.

Il y a ici un sens plus profond , dit-il. Je ne veux pas perdre l'effort sincère déployé par la ville d'Etobicoke en 1977 pour reconnaître l'histoire autochtone sur cette terre.

Le blason présent sur le collier protocolaire de la mairesse de Toronto

Ses recherches sur les origines des armoiries mènent à la conclusion qu'elles représentent la coexistence pacifique des peuples autochtones et des Européens à Etobicoke, assure M. Holyday.

Il affirme que les armoiries existent à des milliers d’endroits, y compris sur le papier à en-tête de nombreux documents plus anciens de la municipalité. Il dit également qu'on en trouve dans la station de métro Kipling et même sur le collier protocolaire du maire de Toronto.

Le conseiller Holyday affirme que les armoiries existent dans de nombreux endroits de la ville, y compris à la station de métro Kipling, où elles dominent une plaque commémorative.

Les armoiries ont été utilisées sur le sceau officiel de l'ancienne Ville d'Etobicoke et ont été largement utilisées de 1977 jusqu'à la fusion en 1998, tant sous leur forme physique que sur de nombreux documents et supports , indique la motion de Holyday. Elles sont reconnues et hautement appréciées par beaucoup.

Toronto affirme qu'aucune date n'a encore été fixée pour le retrait des armoiries.

Avec les informations de CBC