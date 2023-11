Un pas de plus vers un écoquartier aux Îles-de-la-Madeleine

La Municipalité des Îles-de-la-Madeleine veut se doter d’un plan particulier d’urbanisme (PPU) pour rendre le centre-ville de Cap-aux-Meules plus attrayant. Le plan a été présenté le 24 octobre aux citoyens, qui avaient jusqu'au 3 novembre pour se prononcer.

La Municipalité entend notamment acquérir de gré à gré ou par expropriation certains immeubles situés à des endroits stratégiques du centre-ville pour la création d’un écoquartier, l’implantation de nouveaux logements résidentiels, l’aménagement d’espaces publics et de proximité, ainsi que la réhabilitation de milieux naturels, peut-on lire dans un document sur le PPU produit par la Municipalité, en mars dernier.

Ouvrir en mode plein écran Détail du plan particulier d'aménagement issu d'un document de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Municipalité des îles de la Madeleine

Pour l’urbaniste-conseil au dossier, Jean-François Vachon, le projet pourrait servir d’exemple de développement durable ailleurs au Québec.

Habituellement, on reçoit des projets et on réagit par la suite. Là, on met de l’avant une vision et on tente de trouver des investisseurs qui veulent faire des projets qui correspondent à cette vision-là , explique M. Vachon, en entrevue à l’émission Au cœur du monde.

Faire du développement, à même l’urbanisme existant, au cœur de l’île principale de l’archipel, relève de l'innovation, selon lui. C’est un secteur qui manque d’amour , estime M. Vachon.

C’est toujours plus facile de dire : on va développer sur des terrains naturels ou vierges. Mais là, qu’on s’attarde à des erreurs du passé, qu’on tente de nettoyer, c’est ça le vrai développement durable.

Plus tôt cette année, le gouvernement du Québec avait d'ailleurs accordé un montant de 10 millions de dollars à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine pour décontaminer certains terrains.

Un partenaire de taille

Hydro-Québec participe financièrement au projet avec un investissement de 10 millions de dollars pour la création d’un micro-réseau intelligent dans ce secteur.

On va avoir un partenariat avec Hydro-Québec pour financer des équipements pour des panneaux solaires, pour du stockage au niveau des batteries, pour de l’accompagnement pour avoir des bâtiments innovants au niveau énergétique , décrit M. Vachon.

Ouvrir en mode plein écran Modélisation du projet d'écoquartier à Cap-aux-Meules. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

L’écoquartier, qui doit comprendre une dizaine de bâtiments, serait ainsi intégré à un écosystème électrique en tant que nanoréseau. La Municipalité s’est donc dotée d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) spécifiquement pour aménager l’écoquartier.

Les règlements concernant le PPU et le PIIA devraient être adoptés lors de la prochaine séance du conseil municipal, le 14 novembre.