Les candidats s’expriment sur logement et le coût de la vie lors d’un forum électoral

Six organisations ténoises à but non lucratif ont organisé un forum pour entendre la position des candidats de Yellowknife sur le logement, la sécurité alimentaire, le coût de la vie et la petite enfance.

Selon Ambe Chenemu, candidat de Yellowknife Centre, ces organisations contribuent au fonctionnement des communautés . Un sentiment partagé par l’ensemble des seize candidats présents.

Le manque de logement, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité, a été abordé plusieurs fois lors de ce forum auquel une quarantaine d’électeurs ont participé jeudi.

Le YWCA a voulu savoir quelles seraient les solutions pour améliorer l’accès au logement des femmes. La NWT Seniors' Society s’est préoccupée de son côté de la question du logement pour les personnes âgées.

Caroline Wawzonek, élus par acclamation et Stacie Arden, la candidate de Great Slave, croient qu’il faut plus de logements pour les femmes tandis que Matthew Spence, candidat de Yellowknife Spence, pense qu’il faut plus de résidences pour personnes âgées, comme Northern United Place.

Élections Territoires du Nord-Ouest 2023 Consulter le dossier complet Élections Territoires du Nord-Ouest 2023 Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Le candidat de Great Slave James Lawrence aimerait que Housing NWT recommence à construire des logements.

Publicité

L’ambiance s'est tendue lorsqu’un représentant de Northern Mosaic Network a posé des questions sur les difficultés que rencontrent les transgenres, non-binaires et personnes bispirituelles.

John Howe, candidat de Yellowknife North, a été hué après avoir répondu que si vous n’êtes pas invité aux fêtes de naissance de vos voisins, je ne peux pas vous aider , ajoutant que les codes de construction ne prévoyaient que des toilettes pour les femmes et les hommes.

De nombreux candidats, dont Caitlin Cleveland, Shauna Morgan et Robert Hawkins, ont insisté sur la nécessité de mieux organiser le processus de financement des organisations à but non lucratif.

Les organisateurs du forum ont invité tous les candidats, mais certains n'ont pas pu y participer, notamment John Stanley, candidat à la circonscription de Frame Lake, et ceux de la circonscription de Range Lake, car ils ont assisté à un autre évènement.

Avec des informations de Sarah Krymalowski