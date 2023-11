La fin du Publisac met à mal l’industrie des médias régionaux

L’annonce de la fin du Publisac à compter de février 2024 est un coup de massue pour les médias régionaux qui comptaient sur sa distribution pour atteindre leur public.

C’est une nouvelle tuile qui s’abat sur l’industrie des hebdos au Québec, alors que la tempête souffle déjà depuis plusieurs années , confie Sylvain Poisson, directeur général d’Hebdos Québec, qui regroupe 115 hebdomadaires répartis à travers 16 régions au Québec et qui emploie environ 250 journalistes et pigistes.

Parmi les défis auxquels se sont butés les médias régionaux récemment, Sylvain Poisson cite la baisse importante des revenus publicitaires locaux et régionaux, la domination des géants du web et la transformation numérique.

Hebdos Québec regroupe 115 hebdomadaires répartis à travers 16 régions au Québec et emploie environ 250 journalistes et pigistes.

Pour le moment, 75 hebdos régionaux sont directement touchés par l’arrêt du Publisac, seul et unique distributeur du journal dans plusieurs régions. Conséquence : à moins de trouver un autre réseau de distribution, les hebdos ne trouveront plus leur public.

On est les seuls sur la ligne de front de l’information à servir la communauté locale et régionale. On joue un rôle essentiel pour les démocraties. Pour nous, le droit du public à l’information est extrêmement précieux et sans nous, on risque d’assister à des déserts journalistiques , déplore Sylvain Poisson.

Dès février 2024, le Publisac sera remplacé par un feuillet de circulaires appelé raddar , présentement à l’essai dans la grande région de Montréal. Cette nouvelle circulaire annoncée par TC Transcontinental, vendredi, sera distribuée en Ontario, en Colombie-Britannique et au Québec.

C'est désormais la circulaire pliée raddar qui remplacera le Publisac distribué chaque semaine en plusieurs millions d'exemplaires.

Un public laissé de côté

De plus en plus délaissé par les villes pour son impact environnemental, l’abandon du Publisac tel qu’on le connaît ne fait pas que des heureux, assure Martin Claveau, éditeur du journal Le Carrefour, journal indépendant dans la ville de Québec.

Martin Claveau est éditeur du journal Le Carrefour, dans la ville de Québec.

On reçoit beaucoup d’appels de personnes âgées [...] pour qui c’est une des seules sources d’information. Ces gens-là vont malheureusement être laissés de côté.

Le Carrefour se retrouve devant diverses options : une distribution par Postes Canada – au triple du prix du Publisac – une distribution en présentoir ou un virage complet sur le web.

On a pris du retard, les revenus ne sont pas encore tout à fait au rendez-vous [sur le web] et comme Meta bloque les contenus journalistiques canadiens, c’est un bon vent de face , considère Martin Claveau.

Inversement, le blocage des nouvelles a renouvelé l’intérêt du journalisme papier, estime pour sa part Sylvain Desmeules, éditeur du média Le Charlevoisien, qui regroupe quatre hebdos régionaux et qui offre déjà tous ses contenus sur le web.

La population est vieillissante en région et c’est un public qui n’est pas toujours à l’aise sur Internet. Les taux de pénétration en région sont assez hauts parce qu’on sait que 85 % des gens ouvrent le journal chaque semaine , indique Sylvain Desmeules.

Accélérer la transition

Le Charlevoisien ne compte pas abandonner sa production papier sous peu, mais les difficultés qui s’accumulent pourraient forcer le média régional à réviser ses plans. En attendant, toutes les solutions sont sur la table.

Il est possible de reprendre la distribution de nos journaux et l’adapter à nos marchés. Plusieurs quartiers ruraux sont desservis par des points de chute et sur la Haute-Côte-Nord on a des ententes avec les centres commerciaux, des épiceries et des pharmacies , énumère Sylvain Desmeules.

Le groupe de presse Icimédias, qui possède 23 journaux imprimés et web dont Beauce Média, compte lui aussi privilégier la distribution des exemplaires en points de dépôt, que ce soit dans des « commerces, résidences pour personnes âgées ou autres endroits publics ».

Le président d'Icimédias, Renel Bouchard, est confiant en ce modèle d'affaires qui s'est montré concluant aux États-Unis. Il cite l'exemple de Burlington, au Vermont, qui compte un hebdo publié à 30 000 copies chaque semaine.

Pour leur part, Hebdos Québec et Le Carrefour appellent le gouvernement à les soutenir financièrement dans la recherche d’alternatives viables pour la distribution des hebdos.

Avec les informations de Magalie Masson