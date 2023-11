Israël : la Turquie dénonce Nétanyahou et rappelle son ambassadeur

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a affirmé samedi qu'il rompait tout contact avec le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, et Ankara a annoncé rappeler son ambassadeur, en raison des actions perpétrées par Israël dans la bande de Gaza.

Nétanyahou n'est plus quelqu'un avec qui nous pouvons parler. Nous avons fait une croix sur lui.

Les propos de M. Erdogan ont été rapportés par les médias turcs.

Peu après, la Turquie annonçait le rappel de son ambassadeur en Israël pour consultations, en raison du refus d'Israël d'accepter un cessez-le-feu à Gaza.

Ce n'est que l'an dernier que les deux pays avaient à nouveau nommé des ambassadeurs, après une décennie de relations quasiment gelées. Et ils avaient repris les discussions sur la construction d'un oléoduc, projet soutenu par les États-Unis et qui aurait pu lancer la base d'une coopération plus durable entre les deux pays.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Mais samedi, le ministère turc des Affaires étrangères a annoncé que l'ambassadeur Sakir Ozkan Torunlar avait été rappelé compte tenu de la tragédie humanitaire en cours à Gaza causée par les attaques incessantes d'Israël contre des civils et le refus d'Israël [d'accepter] un cessez-le-feu .

Ouvrir en mode plein écran Les gens fouillent les bâtiments qui ont été détruits lors des raids aériens israéliens dans le sud de la bande de Gaza le 4 novembre 2023 à Khan Younès. Photo : Getty Images / Ahmad Hasaballah

Abusé par Nétanyahou

Le 25 octobre, le président turc, qui avait rencontré Benyamin Nétanyahou pour la première fois en septembre à New York, avait annoncé renoncer à tous ses projets de déplacement en Israël, affirmant avoir été abusé par le premier ministre israélien.

Vous ne trouverez aucun autre État dont l'armée se conduise avec une telle inhumanité.

M. Erdogan a fait cette déclaration à propos des représailles menées par Israël à Gaza, après l'attaque sanglante lancée par le Hamas contre Israël le 7 octobre et qui a fait 1400 morts côté israélien, en majorité des civils.

Publicité

Il avait également durci le ton vis-à-vis des soutiens occidentaux d'Israël, notamment les États-Unis.

À la veille de la visite de Blinken

Ces annonces d'Ankara interviennent à la veille d'une visite du secrétaire d'État américain Antony Blinken en Turquie. M. Blinken, qui s'est rendu vendredi en Israël et samedi en Jordanie, est attendu dimanche à Ankara pour deux jours, dernière étape de sa tournée dans la région.

Ouvrir en mode plein écran Le secrétaire d'État américain Antony Blinken assiste à une réunion avec des ministres arabes, lors d'une journée de réunions sur le conflit en cours entre Israël et le groupe islamiste palestinien Hamas, dans la capitale jordanienne Amman, le 4 novembre 2023. Photo : Getty Images / JONATHAN ERNST

Mais la visite s'annonce difficile, et des manifestations sont attendues dimanche en protestation contre le soutien américain à Israël, notamment autour de la base aérienne américaine d'Incirlik, dans le sud-est de la Turquie.

Le ministère de la Santé du Hamas palestinien a déclaré samedi que 9488 personnes, dont 3 900 mineurs, avaient été tuées dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre avec Israël, qui y mène des raids aériens incessants.

Publicité

Après la diatribe de M. Erdogan, Israël avait annoncé le 29 octobre retirer tous ses diplomates de Turquie. Mais il avait déjà demandé le 19 octobre à ses diplomates de quitter temporairement le pays par mesure de sécurité .

Pas de rupture des relations diplomatiques avec Israël

M. Erdogan a précisé samedi que la Turquie ne rompait pas ses relations diplomatiques avec Israël.

Rompre complètement les liens n'est pas possible, surtout dans la diplomatie internationale , a déclaré M. Erdogan.

Il a expliqué que le chef de l'agence turque de renseignement (MIT), Ibrahim Kalin, était le fer de lance des efforts de la Turquie pour tenter de mettre fin à la guerre, via une médiation.

Ibrahim Kalin parle avec la partie israélienne. Bien sûr, il négocie également avec la Palestine et le Hamas , a déclaré M. Erdogan.