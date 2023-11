Un coup de publicité du Home Hardware de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, s’est répandu comme une traînée de poudre dans la région Chaleur. Des dizaines d'entreprises de la région utilisent, elles aussi, le prénom de Paul dans leurs communications, un clin d'œil au mystérieux client de la quincaillerie.

Depuis vendredi, le prénom Paul figure dans des dizaines de publications sur les réseaux sociaux de citoyens de la région de Bathurst.

Qui est ce mystérieux Paul? Selon la gérante du Home Hardware de Bathurst, Louise Doiron, l'homme existe bel et bien et il a acheté une souffleuse dans cette quincaillerie en 2022.

L'idée d'inscrire le nom du client sur l'enseigne du Home Hardware de Bathurst remonte à l'hiver dernier.

Le propriétaire du magasin, Daniel Doiron, avait alors demandé à sa gérante de trouver une phrase drôle et accrocheuse pour le panneau publicitaire extérieur.

Elle décide alors d'y inscrire : « Paul, ta souffleuse est arrivée. »

Ouvrir en mode plein écran Le Home Hardware à Bathurst, au Nouveau-Brunswick, est l'instigateur de cette campagne loufoque. Photo : Radio-Canada

Ça n’a rien fait de plus que cela, personne n’en parlait , se remémore-t-elle. Après cela, on a essayé à l’été avec Julie, ton ensemble patio est arrivé, ça n’a pas fait fureur non plus.

Il y a un peu plus d’une semaine, Louise Doiron a voulu retenter la blague, afin de faire la promotion de ses souffleuses.

Le panneau bilingue avec le message Paul, ta souffleuse est arrivée, a donc été installé à nouveau.

Cette fois, un cliché de la publicité pris par un client est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux.

Depuis ce temps-là, ça a fait boule de neige, c’est incroyable , affirme Louise Doiron.

Ouvrir en mode plein écran BO-STYLE Decor est l'une des nombreuses entreprises de Bathurst à s'être prêtée au jeu. Photo : Facebook : BO-STYLE Decor Inc.

Une campagne qui fait boule de neige

À la suite d'une entrevue sur le sujet à la radio locale vendredi, le fou rire général gagne la ville et de nombreuses entreprises reprennent la formule.

Paul est populaire dans la ville de Bathurst , plaisante Louise Doiron.

Ouvrir en mode plein écran Grange Design invite les résidents de Bathurst à « être comme Paul ». Photo : Facebook : Grange Design

Parmi les établissements qui ont partagé des photos sur les médias sociaux, on compte la garderie Le Club des Amis.

L’éducatrice Jillian Marie Duscharme qualifie le mouvement d'hilarant.

Beaucoup d’entreprises locales y ont participé. Nous avons donc décidé de prendre le train en marche et de faire de la publicité pour notre garderie, en même temps , explique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran L'équipe du Club des Amis a aussi voulu participer à la blague. Photo : Gracieuseté : Jillian Marie Duscharme

Jillian Marie Duscharme a aussi montré aux jeunes du programme de garde d’enfants d’âge scolaire les multiples publications partagées par les entreprises locales.

Ils ont trouvé hilarantes toutes les autres photos et ça leur a permis de constater l’engagement de la communauté , avance-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran La Clinique Médicale Nepisiguit profite du mouvement pour sa campagne de vaccination. Photo : Facebook : Clinique Médicale Nepisiguit

Louise Doiron se réjouit que Paul apporte de la joie aux gens.

On vient de vivre une pandémie. Ça fait du bien de voir que la communauté a encore un sens de l’humour et que tous les gens participent. Il n’y a personne qui a donné de commentaires négatifs.

Ouvrir en mode plein écran « Allo Paul, Pouvez-vous venir à la station de la police de Bathurst? Plusieurs entreprises vous recherchent », a écrit à la blague la police de Bathurst sur une publication Facebook le 3 novembre 2023. Photo : Facebook : Force Policière de Bathurst

L'administration municipale et la police de Bathurst ont elles aussi partagé des photos faisant allusion à Paul sur leurs médias sociaux.

Le mouvement humoristique semble également gagner du terrain dans le nord de la province. À Tracadie, le centre Multi-Fitness a utilisé le gag pour la promotion de ses classes sportives, vendredi après-midi.

L’équipe du Home Hardware indique qu'elle révélera l’identité de Paul la semaine prochaine.