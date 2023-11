La tête dans les nuages pour plus d’un mois : mission accomplie pour deux alpinistes

Éloi Larrivée et Jean-Christophe René, deux alpinistes originaires de Ham-Nord, sont de retour au bercail, la tête pleine de souvenirs, et le cœur rempli de fierté. Ils ont passé le dernier mois et demi à gravir les cinq plus hauts sommets d'Afrique.

On a commencé dans la jungle en Ouganda. Il y avait trois grosses montagnes qu'on a complétées en pleine saison des pluies. Sous l'averse, dans la neige et dans la boue, ça a été très difficile. Par la suite, on a traversé l'Ouganda pour nous rendre au mont Kenya. Là, on a fait notre montée la plus technique à vie. Ça a été une autre belle expérience. Enfin, on est descendus au sud, vers le Kilimandjaro, puis on l'a grimpé aussi , a témoigné Éloi Larrivée.

Le temps officiel entre notre premier sommet et le Kilimandjaro, c'est 25 jours.

Ce périple a permis à ces hommes de se dépasser physiquement, certes, mais aussi sur le plan humain. Plus précisément, les deux amis ont traversé le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya à vélo. Ils y ont été confrontés à toutes sortes de réalités.

En résumé, il y a des gens partout. Nous, en tant qu'aventuriers, on va là pour la nature. On y va pour être dans notre bulle, rouler, explorer, voir la nature, la savane africaine. Finalement, on n'a pas ça du tout. On se retrouve sur la seule route possible, la route principale, on se fait dépasser par de gros camions, par des motos , a raconté Jean-Christophe René.

Les gens là-bas vivent dans des conditions difficiles. Souvent, ils sont plus en mode survivre qu'en mode vivre.

On voit un peu notre reflet, des jeunes de notre âge, en parfaite santé, qui sont capables de travailler, mais n'ont pas d'emploi. Ça nous a fait vraiment un gros choc, c'est dur sur le cœur , a renchéri son compagnon d'aventure.

Ouvrir en mode plein écran Jean-Christophe René et Éloi Larrivée sont de retour au bercail. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

L'Afrique est la deuxième étape d'un objectif plus vaste pour ces deux passionnés : gravir les cinq plus hautes montagnes de tous les continents du monde. Ils ont réussi cet exploit l'an dernier en Amérique du Sud et tirent des leçons de chaque aventure.

Notre gestion du risque évolue à chaque montagne.

On apprend au fil des sept étapes. On continue de voyager, mais je dirais qu'on devient de plus en plus expérimentés , a expliqué M. Larrivée.

Leurs ambitions sans limites devraient les mener sur un nouveau continent dès l'an prochain.

Les recherches commencent à nous pousser tranquillement vers l'Europe, plus particulièrement en Russie. Ça va être des sommets très techniques , a indiqué M. René.

Notre entraînement sera axé sur l'escalade de glace et la formation en avalanche.

En attendant la suite de son périple autour du monde, Jean-Christophe René devra accomplir un autre défi, celle de devenir papa.

Ça va être une belle aventure en soi, même la plus grande aventure de ma vie. [...] J'espère continuer à poursuivre mes rêves en parallèle et inspirer mes enfants.

D'après le reportage de Marion Bérubé