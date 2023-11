L'Organisation des Nations unies (ONU) a condamné le bombardement contre une ambulance qui a fait quinze morts vendredi à Gaza, l'armée israélienne déclarant avoir visé des membres du Hamas utilisant le véhicule, ce qu'a démenti l'organisation islamiste palestinienne.

Je suis horrifié , a déclaré le secrétaire général de l' ONU , Antonio Guterres, dans un communiqué, ajoutant : les images des corps éparpillés dans la rue devant l'hôpital sont déchirantes .

Ouvrir en mode plein écran Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU. (Photo d'archives) Photo : Getty Images

Le Croissant-Rouge palestinien a précisé samedi que c'est l'un de ses véhicules qui avait été touché par un missile des forces israéliennes alors qu'il se trouvait à environ deux mètres de l'entrée de l'hôpital al-Chifa, le plus grand de Gaza, où des milliers de déplacés ont trouvé refuge.

Le ministère de la Santé du Hamas avait fait état vendredi de 15 personnes tuées et 60 blessées dans ce bombardement, un bilan confirmé samedi par le Croissant-Rouge dans un communiqué.

Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Proche-Orient, l’éternel conflit Consulter le dossier complet Suivre Suivre

Devant l'hôpital al-Chifa, un correspondant de l' AFP a vu plusieurs corps inertes ainsi que des blessés à côté d'une ambulance endommagée.

Publicité

Des « terroristes » à bord de l'ambulance, dit Israël

L'aviation militaire israélienne a frappé une ambulance qui a été identifiée par les forces comme étant utilisée par une cellule terroriste du Hamas à proximité de leur position dans la zone de combat , a affirmé l'armée israélienne.

Au total, le convoi était constitué de cinq ambulances , dont quatre du ministère de la Santé du Hamas et une du Croissant-Rouge palestinien, selon ce dernier.

Une seconde ambulance, du ministère de la Santé, a été ciblée à environ un kilomètre de l'hôpital et des blessés ont été constatés, a ajouté le Croissant-Rouge.

Le ciblage délibéré des équipes médicales constitue une grave violation de la Convention de Genève , a dénoncé l'organisation humanitaire qui ajoute qu'un médecin a été légèrement blessé par des éclats d'obus.

Ouvrir en mode plein écran Des Palestiniens constatent les dégâts après qu'un convoi d'ambulances eut été touché par des tirs d’obus israéliens, à l'entrée de l'hôpital Shifa dans la ville de Gaza, le 3 novembre 2023. Photo : Reuters

Le Hamas dément la présence de combattants dans l'ambulance

Les affirmations d'Israël sur la présence de combattants à l'intérieur des ambulances ciblées sont fausses, et ce sont de nouveaux mensonges qui viennent s'ajouter aux mensonges constants […] utilisés pour justifier ses crimes , a protesté le Hamas dans un communiqué publié sur Telegram.

Publicité

Selon le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf al-Qidreh, l'ambulance faisait partie d'un convoi qui transportait plusieurs blessés pour être hospitalisés en Égypte .

Vendredi, un haut responsable de la Maison-Blanche a affirmé que le Hamas avait tenté d'utiliser un accord négocié par les États-Unis sur l'ouverture du poste frontière de Rafah pour faire sortir ses combattants de Gaza.

Ce responsable a indiqué qu'un tiers des noms figurant sur une liste de Palestiniens à évacuer, fournie par le Hamas, étaient ceux de membres du Hamas.

C'était tout simplement inacceptable pour l'Égypte, pour nous et pour Israël , a conclu le responsable.

De son côté, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a fait savoir à l' AFP qu'il avait été informé d'un convoi de blessés vers Rafah, sans toutefois être impliqué dans ce transport.

Que le CICR soit présent ou non, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un convoi médical, or les infrastructures de santé, ainsi que le transport des patients et les soignants bénéficient d'une protection spécifique, en vertu du droit international humanitaire , a déclaré à l' AFP une porte-parole du CICR , Aylona Synenko.

Le patron de l' OMS profondément choqué

Le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, s'est dit profondément choqué , déclarant sur X que les patients, les soignants, les établissements et les ambulances doivent être protégés en tout temps. Toujours .

La coordinatrice de l'humanitaire de l' ONU dans les Territoires palestiniens occupés, Lynn Hastings, s'est, elle, dite alarmée sur X, car la frappe a visé des patients qui allaient être évacués pour être en sécurité .

Depuis mercredi, des dizaines de blessés palestiniens ont été évacués de la bande de Gaza vers l'Égypte.

Israël bombarde sans relâche le territoire palestinien en représailles aux attaques meurtrières menées par le Hamas sur son territoire, le 7 octobre, qui ont fait plus de 1400 morts, en majorité des civils.

Les bombardements israéliens ont fait près de 9500 morts, essentiellement des civils, selon le gouvernement du Hamas.