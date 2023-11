Campbellton entreprend la démolition d’édifices abandonnés

Campbellton souhaite embellir et redorer son image. Pour ce faire, elle vient d'entreprendre des démarches afin de démolir plusieurs édifices abandonnés.

Le premier édifice commercial qui sera démoli se situe sur la rue Water. Il a été laissé à l’abandon depuis plus d’une dizaine d’années, au point où plusieurs l’ont surnommé l’Hôtel aux pigeons.

Le commerçant voisin de cet édifice, Claude Philippe, est heureux qu’on règle enfin ce qui était devenu un problème.

Ça fait cinq ou six ans qu’on se fait envahir par les pigeons, les excréments de pigeons [il y en a] partout. Il y a du monde qui vit ici permanent donc, pour la santé, ce n’est pas trop plaisant , affirme Claude Philippe, propriétaire de la Villa des vins Chez Claude.

Finalement! Je sais, oui, que ça va faire un autre trou en ville, mais au moins ça va être plus propre.

En allant de l’avant avec cette démolition, le nouveau conseil municipal s’attaque à un dossier que les conseils précédents avaient tenté de résoudre, sans succès.

Dès les deux premiers mois, on a établi notre vision. Notre vision, c’est d’avoir une ville fière, vibrante et accueillante , affirme le maire de la Ville de Campbellton, Jean-Guy Levesque.

Des pigeons ont pris comme demeure l'édifice abandonné de la rue Water, à Campbellton.

Nous, à un moment donné, on a le devoir de dire, ben OK, est-ce que c’est sécuritaire? Est-ce que c’est esthétique? Si ça ne l’est pas, on fait les démarches nécessaires avec la province. Et c’est ce qu’on fait dans ce cas-là , poursuit Jean-Guy Levesque.

Libérer du terrain

Une fois que l’Hôtel aux pigeons sera démoli, cinq autres bâtiments situés sur le territoire de la municipalité connaîtront le même sort dans les prochains mois.

De beaux édifices, dans certains cas, mais des édifices qui souffrent souvent de problèmes structurels évidents.

Il y a des entrepreneurs qui veulent embarquer dans ces projets-là, mais il y en a d’autres qui sont un peu frileux , dit Jean-Guy Levesque. Quand l’état du bâtiment fait en sorte qu'il est plus dispendieux de réparer que de reconstruire, ils vont laisser les choses aller.

Cette maison abandonnée est l'une de celles qui seront détruites à Campbellton, dans les prochaines semaines.

Le maire de Campbellton souhaite que ces espaces viennent contribuer à résoudre le principal défi auquel est confrontée la ville : le manque de logement.

Quand on démolit, on libère un terrain. Le terrain peut servir à différentes choses , explique-t-il. La priorité des priorités dans la Communauté régionale de Campbellton, c’est le logement.

Ce nettoyage n’est qu’un début à Campbellton : une trentaine de structures inesthétiques pourraient ainsi être démolies ou rénovées, au cours des prochaines années.

D’après le reportage de Serge Bouchard