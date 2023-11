Le prix du Lys d'Argent de Vitalité 55+ a été remis vendredi dans la soirée à Marie-Jeanne Will lors d’un banquet organisé par l’organisme à Regina dans le cadre des Rendez-vous fransaskois. Cet événement annuel qui rassemble toute la communauté francophone de la Saskatchewan se tient jusqu’au 5 novembre.

Le prix du Lys d'Argent récompense chaque année les efforts d’un aîné qui s’est engagé pour le développement de sa communauté et du rayonnement de la langue française dans la province.

Il a été accordé à Marie-Jeanne Will, une enseignante retraitée originaire de Zenon Park qui a travaillé dans différentes villes, notamment à Saskatoon et Regina. Le président de l’organisme Vitalité 55+, Michel Vézina a salué de nombreuses années de service de la récipiendaire la qualifiant de super bénévole.

De son côté, Marie-Jeanne Will indique qu’elle a commencé à faire du bénévolat après la guerre du Vietnam. J'avais une stagiaire dans ma classe, qui était vietnamienne et elle m'avait demandé de parrainer sa famille , souligne-t-elle. Je me suis impliquée et c'était le premier parrainage que j'ai fait ici.

La Fransaskoise se dit fière de continuer à travailler pour la communauté. C'est de reconnaître que même si on est âgé, on peut encore contribuer beaucoup à la société, alors ça nous donne de la valeur , affirme-t-elle.

Ce n'est pas à cause du prix qu'on s'implique. On le fait parce que ça nous donne beaucoup plus ce qu'on donne et ce qu'on reçoit.

La remise du prix a eu lieu en présence des représentants de différents organismes fransaskois et du ministère du Patrimoine canadien, de la mairesse de Regina, Sandra Masters, ainsi que le commissaire aux langues officielles du Canada, Raymond Théberge.

Ouvrir en mode plein écran Des membres de l'assistance lors de la remise du prix Lys d'Argent de Vitalité 55+ Photo : Radio-Canada / Ernst Jeudy

Ce dernier explique sa présence au Rendez-vous fransaskois par le fait qu’il s'intéresse de connaître les spécificités de chaque communauté francophone. Lorsqu'on parle de la Loi sur les langues officielles modernisées, c'est d'abord celle de l'épanouissement du développement de nos communautés francophones en situation minoritaire , fait-il remarquer.

Pour sa part, le président de l’Assemblée communautaire fransaskoise, Denis Simard, indique que la modernisation de la Loi sur les langues officielles est une bonne chose pour les communautés francophones en milieu minoritaire : Ça va découler maintenant du nouveau financement du fédéral qui va être transféré au provincial . Il faut vraiment se positionner pour s'assurer que la communauté fransaskoise ne soit pas oubliée , ajoute-t-il.

Le Rendez-vous fransaskois 2023 s’articule autour de la thématique Bonheur, bien-être et plaisir communautaire. Pour Denis Simard, cet événement favorise un dialogue serein entre les Fransaskoises et les Fransaskois, ainsi que leur bien-être individuel et collectif .