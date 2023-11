Des garderies à but lucratif au Nouveau-Brunswick aimeraient aussi avoir plus de places désignées par la province.

Chaque année, le gouvernement provincial crée – avec l'aide du fédéral – des centaines de nouvelles places subventionnées pour les enfants de moins de 5 ans.

Les places sont attribuées là où les besoins sont les plus criants. Malgré tout, des parents attendent, parfois pendant des années, pour une place.

Pas suffisant en temps de pénurie

Melanie Levesque s'apprête à ouvrir une nouvelle garderie privée, le centre de la petite enfance Phare-aux-bulles, en janvier 2024 à Edmundston.

Elle explique qu’elle pourrait accueillir jusqu’à 94 enfants de 0 à 5 ans. Avec la subvention offerte par le gouvernement, elle peut seulement en accueillir 49.

C'est pas suffisant pour la pénurie qu'on a présentement dans la région , dit Melanie Levesque. On est à 170 enfants et plus sur la liste d'attente.

L’une des familles qui attendent est celle de Rabi Mahmane Sani et de son conjoint. Le couple qui a cinq enfants est arrivé du Niger en septembre 2022.

Quand on est venus, il y a notre enfant qui avait quatre ans, on avait voulu une garderie pour lui. On nous dit qu'il faut réserver au moins un an ou deux ans à l'avance , explique la mère.

Comment aller travailler?

Le couple s’était renseigné avant d’arriver au Nouveau-Brunswick. La situation n’est pas totalement une surprise. On nous disait qu'il faut d'avance réserver, deux ans, même, avant d'accoucher , dit Rabi Mahmane Sani. Son avenir l’inquiète néanmoins.

Elle suit présentement une formation pour travailler au Réseau de santé Vitalité. Elle peut se faire en ligne de la maison, mais son mari doit s’absenter du travail et s’occuper des enfants quand la mère doit se rendre pour des formations en laboratoire à Grand-Sault.

Quand je finis ma formation, normalement je devrais aller travailler. Mais comment aller travailler, si je n'ai pas de garderie? , demande-t-elle.

Même si la province acceptait que la garderie de Mélanie Levesque accueille 94 enfants, elle dit qu’elle rencontrerait d’autres obstacles.

Le gouvernement nous empêche puisqu'on ne peut pas les mixer , déclare-t-elle. Si je voulais les avoir, faudrait que je construise des toilettes séparées, parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les mêmes salles de bains. Faudrait que j'aie un autre parc extérieur, complètement détaché de ces enfants-là.

Ce que je trouve dommage, c'est que des fois le gouvernement nous exige d'être inclusif. Nous le sommes vraiment beaucoup, mais là avec ça, il me prouve qu’on ne peut pas être inclusif , regrette-t-elle.

J'ai eu toutes les histoires. J'ai eu des immigrants qui ont été obligés de retourner dans leur pays parce qu'ils ne pouvaient pas travailler. Ils n'avaient pas le choix , dit Melanie Levesque. Je trouve ça triste.

