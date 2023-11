Bruce, la chèvre qui se prend pour une chienne

C’est une chèvre, elle s’appelle Bruce. Sa particularité, elle n’aime traîner qu’avec une meute de chiens.

Bruce appartient à Louise May Lewis de la Nation crie de Beaver Lake, en Alberta. Alors que la fillette de 9 ans souhaitait avoir un cerf comme animal de compagnie pour son anniversaire, elle a reçu une chèvre à la place.

Elle a été surprise, tout le monde l'a été , raconte April Mountain, la mère de la jeune fille.

C’est ainsi que Bruce a rejoint la famille de cinq enfants, qui comptait également trois chiens et deux oiseaux.

Bruce a été nourrie au biberon jusqu’à ce qu’elle ait grandi. Elle a du caractère, souligne April Mountain.

Mark Gladue est spécialiste en traitement de l'eau. Il est également Cri, et aussi Navajo.

En début de semaine, en passant par Beaver Lake, à environ 170 kilomètres au nord d'Edmonton, son attention a été attirée par Bruce en compagnie de chiens.

Je me suis arrêté et j'ai regardé [...]. J'ai fait un petit bruit, comme "baaaa", et j'ai attiré leur attention, ils ont regardé et j'ai pris une photo.