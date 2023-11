Plusieurs organisations représentant la communauté francophone au Manitoba se disent déçues par les nouvelles cibles d’immigration annoncées mercredi par le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Marc Miller.

Pour cette catégorie de nouveaux arrivants, le ministre dit miser sur un rehaussement de la cible actuelle représentant 4,4 % des accueils l’année dernière, à 6 % en 2024. Ottawa vise aussi de passer à une cible de 7 % en 2025 et de 8 % en 2026.

Selon plusieurs organisations franco-manitobaines qui ont suivi de près l'annonce des nouvelles cibles d'immigration d'Ottawa mercredi, Marc Miller n’aurait pas prêté une oreille suffisamment attentive à leurs revendications.

Dans un communiqué publié en réaction à ces cibles, la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) souligne qu'elle a proposé à Ottawa une cible de 12 % pour remettre la francophonie sur le chemin de la croissance et pour pallier le « déclin démographique » de la communauté.

Salwa Meddri, gestionnaire du Réseau en immigration francophone du Manitoba (RIF), s’attendait à des cibles un peu plus ambitieuses, surtout après les recommandations de la FCFA .

Je suis restée sur ma faim.

La gestionnaire croit que tout convergeait vers une cible plus importante que les 6 % annoncés. Une cible de 6 % ou même de 8 % dans les deux années à venir, c'est assurer le déclin du poids démographique de toutes les communautés francophones à l'extérieur du Québec.

Elle ne s’explique pas pourquoi le ministre a choisi d’aller à l'encontre de tout ce qui a été prôné, recommandé et formulé par les communautés en situation minoritaire .

Salwa Meddri est gestionnaire du Réseau en immigration francophone du Manitoba

Dans son Livre blanc sur l’immigration francophone au Manitoba (Nouvelle fenêtre), le RIF avait pour sa part établi la cible en immigration francophone pour la province à 15 % dans un effort de rattrapage et de redressement pour stabiliser et renforcer le poids démographique de la francophonie manitobaine .

Ça peut sembler très élevé, mais en proportion, on parle de quelques milliers d'immigrants francophones , explique Salwa Meddri

Par exemple, si Ottawa avait adopté la proposition du RIF en 2022, c’est 3250 nouveaux résidents francophones qui se seraient établis au Manitoba, alors que la province a accueilli 21 673 immigrants au cours de l'année, selon Statistique Canada.

Renverser le déclin

Le vice-président de la Société de la francophonie manitobaine (SFM), Derrek Bentley, s’attendait lui aussi à une cible de 12 % pour l’immigration francophone hors Québec, surtout à la suite de la modernisation de la loi sur les langues officielles .

En effet, le projet de loi C-13 a obtenu la sanction royale en juin dernier et affirme l’engagement d’Ottawa à assurer le rétablissement et l’accroissement du poids démographique des minorités francophones .

Le fédéral reconnaît donc la fragilité du français, conclut M. Bentley. C'est un besoin des communautés d’avoir plus de francophones au pays , dit-il.

Le vice-président de la Société de la francophonie manitobaine, Derrek Bentley, se dit déçu des cibles pour l'immigration francophone annoncées par le ministre Miller.

La directrice générale du Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba (CDEM), Madeleine Arbez, aurait également souhaité des cibles plus ambitieuses. On veut être ambitieux, on veut renverser le déclin.

À son avis, l’augmentation annoncée se tient trop loin de ce qui est recommandé depuis quelques années même si elle reconnaît qu’il s’agit d’un avancement qui est tout à fait réalisable .

Madeleine Arbez ajoute qu'avec des cibles plus ambitieuses, le CDEM veut aussi pallier la pénurie de main-d'œuvre .

Si ces emplois ne sont pas comblés, les entreprises ne peuvent pas fonctionner et les services ne peuvent pas être offerts [en français]. Ce sont les deux gros enjeux ici. [...] On se retrouve encore une fois figés.

Madeleine Arbez aurait souhaité des cibles en immigration francophone plus ambitieuses.

Mme Arbez explique qu’à travers la francophonie manitobaine, comme dans de nombreuses communautés francophones en situation minoritaire au pays, les besoins sont immédiats [...] pour ce qui est des enseignants, des garderies et du personnel soignant au rural , notamment.

Le meilleur scénario, c’est une réduction des services. Le pire scénario, c'est qu'on ferme.

Selon Mme Arbez, ce second scénario caractérise le quotidien des Franco-manitobains dans plusieurs régions de la province. On n'est pas capable de combler [ces besoins] avec nos citoyens. Ce n’est pas comme si on avait le choix.

Mme Arbez souhaite que la cible d’Ottawa en matière d’immigration francophone ne soit qu'un le premier pas et fonde ses espoirs sur le fort engagement des membres de la francophonie manitobaine.