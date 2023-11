Pertes d’emploi : les employés de TVA Saguenay–Lac-Saint-Jean sous le choc

Sur la vingtaine de salariés que compte la salle de nouvelles, seuls six demeureront en poste. Le station régionale sera transformée en bureau journalistique où travailleront quatre journalistes et deux caméramans.

C’est ce qu'ont appris vendredi après-midi les membres de l’équipe dans la foulée de l'annonce de la suppression de 547 postes dans tout le Groupe TVA.

La cheffe d’antenne Sonia Lavoie, à l'emploi de TVA depuis 30 ans, fait partie des employés touchée par les coupures. Le bulletin de nouvelles ne sera plus enregistré à Saguenay, mais sera plutôt réalisé et animé à Québec.

Je dois vous dire que c'est extrêmement difficile parce qu'on doit quand même livrer l'information, continuer à faire nos bulletins de nouvelles, à répondre aux gens , a confié Sonia Lavoie au micro de Radio-Canada, avant de verser quelques larmes.

Vendredi, malgré le nuage noir qui surplombait leur tête, les journalistes et les travailleurs s’affairant derrière la caméra étaient au rendez-vous pour informer la population de la région.

On est là, en ce moment, on se soutient, mais quand ça va vraiment arriver, au printemps, on va vraiment se rendre compte c'est quoi l'ampleur de la tâche, qu'est-ce qu'on a à faire et à quel point ça frappe , a laissé tomber le journaliste Jean Houle, qui conservera son poste.

Réactions

Louis Ouellet, le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, s'est dit préoccupé par l’abolition de postes dans la région.

Une population qui ne connaît pas ce qui se passe sur son territoire ne peut pas prendre des décisions et des orientations intéressantes quand ils vont voter tous les quatre ans par exemple , a-t-il fait valoir en entrevue.

L’élu municipal ajoute ainsi sa voix à celle de plusieurs élus, dont François Legault, qui ont formulé leur soutien aux salariés de TVA.

Le préfet de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, Louis Ouellet.

J'ai une pensée pour les employés du Groupe TVA et leurs familles qui sont touchés par ces mises à pied. L'information est au cœur de notre démocratie. — François Legault (@francoislegault) November 2, 2023

Toute notre compassion va aux travailleurs touchés.



Il y a urgence d'agir pour protéger l'industrie média et culturelle francophone.#BlocQc pic.twitter.com/9AJh06tb9b — Bloc Québécois (@BlocQuebecois) November 2, 2023

Si Sonia Lavoie salue ces discours, elle croit toutefois que c’est trop peu trop tard. Notre ancienne présidente de syndicat a fait le tour pour sensibiliser tous les élus municipaux, provinciaux, fédéraux, les chambres de commerce, les MRC . On demandait de l'appui puis là, aujourd'hui, nos élus se disent surpris, ils disent qu’il faut faire quelque chose , a-t-elle signalé.

Protéger l'information locale

Les employés de la salle de nouvelles s’inquiètent pour la couverture médiatique des enjeux de la région. Ils doutent de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire régional avec une équipe plus que réduite.

Il va rester quoi au Saguenay-Lac-Saint-Jean? Il va rester quoi pour informer les gens de chez nous? On s'en rend compte quotidiennement, on a un impact dans la population , a relevé la journaliste Valérie Fortin.

Je pense que les gens ne réalisent pas aujourd'hui l'ampleur que ça a.

La présidente régionale de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), Annie-Claude Brisson, a appelé les gens à la mobilisation. On le voit autour de nous, ça s'effrite dans les salles de nouvelles. Il y a des coupes annoncées un peu partout. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais une chose est certaine, c'est qu’il faut se prendre en main et on a tous un rôle à jouer dans cette crise-là , a-t-elle plaidé.

De son côté, le Syndicat provincial des employés de TVA est déjà prêt à se battre.

Est-ce que c'est un test pour faire bouger le politique au niveau fédéral? On ne sait pas, mais une chose est sûre, c'est qu'on a tous les outils pour amorcer une longue bataille , a lancé le vice-président Saguenay, Michel Boivin.

D'après le reportage de Mireille Chayer