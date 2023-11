Sur la 401, sur la jante, avec 326 caisses de bière achetées au Québec dans son auto

Un Torontois fait face à plusieurs accusations. Selon la police ontarienne, l’homme a été arrêté dans une voiture qui roulait sur la jante au bord de l’autoroute 401. Il transportait des centaines de caisses de bière achetées au Québec, selon la Police provinciale de l'Ontario (PPO).

Les policiers disent avoir reçu un appel concernant un véhicule en difficulté sur l’autoroute près de Belleville mercredi, peu après 14 h. Les policiers ont trouvé, puis suivi des traces de jante sur la route. Celles-ci les ont menés dans l'accotement, puis à une fourgonnette.

Ouvrir en mode plein écran Le véhicule laissait des traces sur la chaussée. Photo : offerte par la PPO

La roue arrière gauche avait perdu son pneu et était si broyée qu'elle avait perdu sa joue de jante. Les policiers affirment que le véhicule était toujours en mouvement et que la roue dégageait de la fumée en raison de la friction avec la chaussée à leur arrivée.

Ouvrir en mode plein écran La fourgonnette roulait sur la jante et émettait de la fumée, selon les policiers. Photo : offerte par la PPO

Le conducteur, un trentenaire de Toronto, a obéi aux ordres de la police.

Lors de l'interpellation, les policiers ont remarqué quatre caisses de bière sur le siège passager avant.

Il n'y avait que du français sur toutes les caisses , selon le communiqué de la police.

Ouvrir en mode plein écran Les policiers affirment que le texte sur les caisses était uniquement en français. Photo : offerte par la PPO

Interrogé sur la bière, le chauffeur s'est montré évasif. [...] Une fouille plus approfondie du véhicule à la recherche d'alcool a permis de découvrir que tout l'arrière de la fourgonnette était rempli de caisses de bière. Une fois déchargé, le décompte final était de 326 caisses de 24 bières , peut-on lire dans un communiqué de la PPO publié jeudi.

Ouvrir en mode plein écran Les policiers ont découvert des centaines de bouteilles et de cannettes de bière. Photo : offerte par la PPO

Le conducteur a finalement admis que la bière n'était pas destinée à sa consommation personnelle mais à un mariage, d'après les détails fournis par la PPO .

Ouvrir en mode plein écran La fourgonnette était pleine de caisses. Photo : offerte par la PPO

Il fait maintenant face à plusieurs accusations. Le conducteur a été accusé de possession illégale d'alcool, d'achat illégal d'alcool et de conduite dangereuse d'un véhicule , peut-on lire dans le communiqué. La bière a été confisquée et la fourgonnette remorquée.

La Cour suprême du Canada a décidé en 2018 dans l’Affaire Comeau que les citoyens n'avaient pas le droit constitutionnel d'acheter et de transporter de l'alcool à travers les frontières provinciales. Cette décision mettait un terme à une longue bataille juridique initiée par un habitant du Nouveau-Brunswick pour acheter de la bière bon marché au Québec.

Le jugement stipulait que les provinces pouvaient limiter l'importation de biens d'autres régions, à condition que l'intention ne soit pas d'entraver le commerce.

L'Ontario a levé les limites sur les quantités d'alcool transportables dans la province l'année suivant la décision. Or, les lois de la province stipulent que l'alcool transporté soit pour une consommation personnelle et non pour la revente ou des fins commerciales.