Majd Darwich affirme que son fils Abdullah n'est plus le même depuis qu'un policier a subi les décharges du pistolet à impulsion électrique d'un policier et qu'il a été menotté lors d'une arrestation en 2022. Il explique que son fils, qui est autiste non verbal, ne peut plus aller chez le médecin, chez le coiffeur, ni au restaurant.

Majd Darwich se dit désespéré : sa plainte auprès du Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police (OIPRD) a récemment été fermée.

Le bureau a conclu qu'il n'y avait aucun motif raisonnable de croire qu'un acte répréhensible, tel que défini dans la Loi sur les services policiers, a eu lieu .

Ouvrir en mode plein écran Majd Darwich ne comprend pas comment le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police a pu conclure son examen sans blâmer quiconque. Photo : Radio-Canada / CBC

« Couvert de sang »

Le 4 novembre 2022, la panique s'est emparée de M. Darwich lorsqu'il s'est rendu compte que son fils Abdullah, âgé de 19 ans à l'époque, avait quitté la maison.

Publicité

Il s'est immédiatement mis à sa recherche, mais n'a parcouru que quelques maisons dans la rue avant de se retrouver face à ce qu'il a décrit comme une grande scène de crime. Son fils, portant seulement son sous-vêtement, était au centre de tout cela. Il tremblait et son visage était couvert de sang , se souvient M. Darwich.

Il affirme qu'il continue de se battre pour obtenir justice pour son fils, mais qu'il est également déterminé à demander des comptes à la police afin que d'autres personnes ayant des troubles intellectuels n'aient pas à vivre ce que sa famille a traversé.

L'incident a entraîné une révision par la police de Peel. Cet examen a mené à une nouvelle stratégie en matière d'autisme, lancée en mai. Les policiers affirment chercher d'autres moyens de mieux servir et de s'engager auprès de la communauté autiste.

Un rapport conclut à l'absence de faute

Selon le rapport d'enquête de 64 pages de l' OIPRD , des témoins et un appel au 911 ont signalé un homme à moitié nu essayant d'entrer dans des voitures, des arrière-cours et des maisons, et qui s'est finalement assis dans un tas de feuilles, en train de jouer.

Lorsqu'un agent s'est approché de lui, un témoin a décrit le comportement d'Abdullah comme passif avec une légère résistance .

Publicité

Les agents qui sont intervenus ce jour-là ont noté qu'Abdullah n'obéissait pas aux ordres donnés, ce qui a conduit à l'utilisation du pistolet à impulsion électrique à au moins quatre reprises et au passage des menottes. Un policier impliqué a déclaré qu'il craignait qu'Abdullah ne représente un danger pour lui-même et pour autrui et qu'il était urgent de l'appréhender.

Les enregistrements des caméras corporelles, avec des horodatages, montrent qu'il s'est écoulé moins d'une minute entre le moment où un agent a demandé à Abdullah de se mettre sur le ventre et le moment où l'adolescent a été frappé par des impulsions électriques pour la première fois.

Les documents indiquent que l'agent a continué à essayer de communiquer verbalement avec Abdullah, lui demandant qu'as-tu pris ce soir? , laissant entendre que l'adolescent vivait une sorte de psychose induite par la drogue .

L'enquête de l' OIPRD a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves afin d'accuser quiconque de manquement au devoir ou d'exercice illégal ou injustifié d’un pouvoir.

M. Darwich se dit lui aussi traumatisé par l'événement.

Quand j'ai essayé de le tenir pour soulager sa douleur, la police m'en a empêché. Ils ont dit "non, arrêtez, éloignez-vous de lui". Ils l'ont traité comme un animal.

La police de Peel a déclaré avoir lancé une révision des circonstances ayant conduit les agents à utiliser le pistolet à impulsion électrique sur le jeune de 19 ans. Abdullah était également inscrit sur le Registre des personnes vulnérables du service de police. Son père avait pris cette précaution au cas où une situation comme celle-ci se produirait.

Plus de formations pour les policiers de Peel

La police de Peel a déclaré qu'elle ne pouvait pas commenter ce cas précis pour des raisons légales.

Cependant, elle a précisé qu'en mai, elle avait lancé une stratégie en matière d'autisme en collaboration avec un large éventail de partenaires travaillant auprès de la communauté autiste.

En tant que partie de cette stratégie, nous avons proposé une formation en ligne sur l'autisme pour les membres de première ligne et nous avons collaboré avec les Services d'autisme de Kerry's Place pour offrir des sessions plus intensives à un premier groupe d'officiers , indique la déclaration.

Un réseau de soutien interne a également été mis en place pour les membres ayant des proches autistes. La déclaration précise également qu'une équipe a été formée pour mettre à jour et améliorer le Registre des personnes vulnérables.

Pour M. Darwich, la lutte n'est pas terminée. Malgré le résultat du rapport de l' OIPRD , il affirme qu'il entend poursuivre en justice le service de police de la région de Peel. Il espère également qu'Abdullah se remettra de son expérience un jour.

Avec les informations de Talia Ricci, de CBC