Québec veut régler l’assise territoriale de Long Point

Québec veut régler rapidement le dossier de l’assise territoriale de la Première Nation de Long Point, au Témiscamingue.

De passage dans la région avec sa collègue Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, le ministre québécois des Relations avec les Premières Nations, Ian Lafrenière, a réitéré cette volonté vendredi lors de l’assemblée générale annuelle des membres, à Winneway.

On se rappellera que j’ai mis en place la desserte policière par un projet pilote. J’ai tenu ma part de l’engagement. Une des conditions pour cette mise en place, c’était de régler aussi toute l’assise territoriale, un dossier qui est en attente depuis des années.

M. Lafrenière propose donc un blitz de négociations de trois mois pour faire de Winneway une réserve en bonne et due forme, au sens de la Loi sur les Indiens. Il se dit prêt à rencontrer les membres de la communauté dans une assemblée publique sur le sujet.

Je veux pouvoir expliquer ce que c’est et ce que ce n’est pas. Je pense qu’il y a encore beaucoup de points à travailler, parce que pour certains membres de la communauté, ça peut sembler réducteur. Mais le but ultime, c’est de permettre d’avoir le financement qui vient avec du côté fédéral. Même du côté administratif, ça nous simplifierait la vie , fait valoir le ministre.

Celui-ci pense notamment au transfert de terrains et d’édifices des Oblats. Il ajoute qu’une assise territoriale faciliterait aussi les choses pour les communautés anishinabe voisines de la Première Nation de Timiskaming et de la Première Nation de Kebaowek.

S’asseoir avec Pikogan

Quant à la situation litigieuse concernant le territoire de Preissac, en lien avec l’entente intervenue entre Pikogan la minière Agnico Eagle, Ian Lafrenière invite les parties à s’asseoir à la même table pour discuter.

J’ai encore invité les gens à rencontrer le conseil de bande de Pikogan pour trouver une solution. Parce que j’ai approché la minière. J'ai demandé à ses dirigeants quels étaient leurs plans. Et ils disent qu’ils ont toujours offert de négocier avec Winneway et avec Pikogan aussi, alors je les ai invités à se parler , mentionne-t-il.

Les installations à Kebaowek

Le ministre Lafrenière a aussi profité de son passage avec la ministre Blanchette Vézina pour se rendre à Kebaowek afin de constater les projets réalisés ou en cours de réalisation et même projetés dans la communauté.

« On a pu voir ensemble les résultats des travaux qui ont été réalisés grâce aux sommes du gouvernement provincial. On a pu voir la marina, le poste de police, le centre de santé, un atelier de débosselage et aussi les plans du centre communautaire culturel, un projet vraiment prometteur », raconte-t-il.