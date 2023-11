L’Association pulmonaire du Manitoba souhaiter que la province suive l’exemple du Québec et interdise les cartouches de vapotage aromatisées.

Les produits de vapotage aromatisés sont souvent présentés dans des cartouches colorés pour attirer les jeunes utilisateurs à goûter aux différentes saveurs.

Cependant, ces produits sont dangereux pour la santé, selon l’Association pulmonaire du Manitoba

Les dangers infligés par le vapotage et le tabagisme submergent les mécanismes de prévention et de protection des poumons. Une fois que le mal est fait, il n’y a pas de retour en arrière possible. Les poumons ne se réparent pas , affirme le président de l’Association pulmonaire du Manitoba, Neil Johnston.

Publicité

Ce dernier indique qu'il est important que le Manitoba prenne des mesures pour interdire la vente de ces cartouches aromatisées.

Si on fait ça, peut-être que la législation va avoir un impact sur le nombre de jeunes personnes qui vont utiliser ces produits. , dit-il, Il faut que tous les niveaux de gouvernement adoptent de diverses approches, dans le cadre de leur contrôle, pour s’assurer que c’est réglementé et que ces règles sont appliquées.

Les conséquences à long terme du vapotage inquiètent aussi les professionnels de santé.

Certains estiment que l’inhalation de ces produits chimiques peut provoquer une irritation grave des poumons.

C’est le cas de professeur adjoint au département de physiologie et de physiopathologie à l'Université du Manitoba Chris Pascoe qui se dit très concerné par la présence de certaines molécules dans les produits.

Beaucoup de ces molécules sont connues pour être des irritants. Elles irritent les voies respiratoires, le nez et les voies nasales. Il n’est donc pas exagéré de dire qu’une exposition continue à ces substances serait irritante.

Un phénomène répandu dans la jeunesse

D’après une étude menée par Statistique Canada en 2022, 30 % de Canadiens âgés de 15 à 19 ans reconnaissent avoir déjà essayé le vapotage.

L’étudiante à l’Université de Saint-Boniface Emma Riddel affirme qu’il s’agit d’un phénomène répandu parmi les jeunes.

C’est vraiment des personnes à mon âge ou plus jeunes qui l’utilisent. J’ai 23 ans, et c’est pendant des années que je sais que les personnes en utilisent. Ils ont commencé en secondaire.

Pour l’instant, aucune mesure de modification de la législation sur le vapotage n’a été proposée au Manitoba.

L’âge légal pour acheter des produits de vapotage aromatisés reste fixé à 18 ans.

Avec des informations de Natalia Weischel