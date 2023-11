Les candidats de la circonscription de Dehcho débattent pour les élections

Les candidats de la circonscription de Dehcho, aux Territoires du Nord-Ouest, se sont rassemblés pour un débat durant lequel le député sortant, Ronald Bonnetrouge a annoncé son désir de briguer le poste de premier ministre s’il était élu pour un second mandat.

J’ai réalisé, durant mon mandat de [simple] député, que si une personne souhaite apporter des changements aux décisions gouvernementales concernant des problèmes dans les communautés, il faut être en position de pouvoir , indique Ronald Bonnetrouge.

Une fois élu, un député doit remporter plus de 50 % de l’appui de l’ensemble des députés afin d’être élu à titre de premier ministre.

Ron Bonnetrouge se présente dans la circonscription de Dehcho contre Richard C. Lafferty, Steven Vandell et Sheryl Yakeleya.

Mercredi, les Premières Nations du Dehcho ont organisé un débat entre les candidats à Fort Providence.

L’événement a débuté avec une question du Grand chef des Premières Nations du Dehcho, Herb Norwegian, qui a demandé aux candidats comment ils comptent ramener les négociations des revendications territoriales qui durent depuis des décennies avec Ottawa.

Si je suis votre députée, je travaillerais avec les leaders Dehcho et je m’engagerais à poursuivre le processus avec eux , explique Sheryl Yakeleya en ajoutant qu’elle espère pouvoir mettre en place un plan et un échéancier sur cette question.

C’est notre territoire et nous devrions être en mesure de dire comment nous voulons que les choses avancent , dit-elle.

L’enjeu des langues autochtones

Parmi les questions du public, certaines portaient sur la protection des langues autochtones. Ce à quoi le candidat Richard C. Lafferty a souligné que son fils a eu l’occasion d’apprendre le Dene Zhatie à l’école.

Ensuite, il est allé à Fort Resolution où il a pu parler en Cri et en Chipewyan et maintenant il est à Yellowknife où il parle avec la communauté Tłı̨chǫ et tout cela grâce aux programmes scolaires , soutient-il.

Il souhaite donc s’assurer que ces programmes éducatifs puissent continuer.

Un membre du public a souhaité savoir à quel parti électoral les candidats s’identifiaient le plus, malgré le système électoral du territoire qui se veut un gouvernement de consensus où il n’y a pas de parti politique.

Richard C. Lafferty, Steven Vandell et Sheryl Yakeleya ont tous trois affirmé ne s’identifier à aucun des partis politiques canadiens. Le style de gouvernement que nous avons fonctionne bien pour nous , a spécifié Richard C. Lafferty.

Seul Ronald Bonnetrouge a indiqué s’identifier aux valeurs du Nouveau Parti démocratique.

Les Premières Nations du Dehcho ont également organisé un autre débat à Fort Simpson jeudi avec les six candidats qui se présentent dans la circonscription de Nahendeh.

Avec les informations de Luke Carroll