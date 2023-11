Des noms d’oiseaux jugés offensants vont être changés au Canada et aux États-Unis

Des espèces d'oiseaux qui portent les noms de personnes, au Canada et aux États-Unis, vont recevoir de nouveaux noms basés sur leur habitat et leurs caractéristiques, a annoncé la Société américaine d'ornithologie (AOS).

Après des années de controverse, l'organisme renommera les espèces d'oiseaux relevant de sa juridiction géographique et ayant un nom humain, y compris ceux liés à des personnes ayant un passé raciste.

L'objectif est de créer un environnement plus inclusif pour les amateurs d'ornithologie.

Les conventions d'appellations prônant l'exclusion, élaborées dans les années 1800 et empreintes de racisme et de misogynie, ne nous conviennent plus aujourd'hui , indique la présidente-directrice générale de l’ AOS , Judith Scarl, dans un communiqué.

Le moment est venu pour nous de rediriger l'attention vers les oiseaux [plutôt que vers les personnes qui leur ont donné leur nom].

En Amérique du Nord, de nombreux oiseaux portent encore des noms des personnalités. Le plus souvent, ce sont des scientifiques qui ont découvert l'espèce lors des siècles précédents. On a par exemple la bécassine de Wilson, nommée d'après le naturaliste du XIXe siècle Alexander Wilson. Le puffin d'Audubon, un oiseau de mer nommé d'après John James Audubon, recevra également un nouveau nom.

Au total, 70 à 80 oiseaux seront renommés à partir de l'année prochaine.

La Société a annoncé la création d'un nouveau comité chargé de superviser l'attribution des nouveaux noms d'oiseaux, ajoutant que le public sera également impliqué dans le processus.

Publicité

Un engagement révolutionnaire

Selon l’ AOS , les ornithologues sont depuis longtemps aux prises avec des pratiques historiques et contemporaines qui contribuent à l’exclusion des Noirs, des Autochtones et d’autres personnes de couleur, y compris la façon dont les oiseaux sont nommés.

En 2020, l'organisme a renommé le bruant de McCown, l'une des espèces présentes dans le sud de l'Alberta, en bruant à collier gris, soit Thick-billed Longspur en anglais.

Ouvrir en mode plein écran Le bruant de McCown a été renommé en 2020. Photo : Chuck Carlson (Site : Dendrioca)

Le nom d'origine de l’oiseau, donné en l’honneur de John P. McCown, un naturaliste amateur devenu général de l’armée confédérée pendant la guerre de Sécession, était perçu comme un lien douloureux avec l’esclavage et le racisme.

La doyenne de la faculté de l’environnement de l'Université du nord de la Colombie-Britannique (UNBC) pense que cette décision est une étape importante pour rendre les sciences naturelles plus inclusives. C’est extraordinaire, un engagement sans précédent , affirme Nicky Koper.

Elle ajoute que la nouvelle manière d'identifier les oiseaux va permettre au grand public de les reconnaître plus facilement. Si je traverse Calgary en voiture et que je vous dis que j'ai vu un carouge à tête jaune, vous n'avez même pas besoin de regarder une photo pour savoir ce que j'ai vu. Mais si je vous dis que j'ai vu une buse variable, cela ne vous dit rien sur son aspect spectaculaire.

Je pense que le changement de nom permettra aux gens d'en savoir plus sur les oiseaux qui les entourent.

Pour certains observateurs d'oiseaux, nommer ces animaux en fonction de leur habitat ou de leur apparence est considéré comme l'une des approches les moins problématiques.