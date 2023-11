Évacuation des Canadiens à Gaza : un père de Burnaby pris entre l’appréhension et l’espoir

Mohamed Fayad retient son souffle jusqu’à la semaine prochaine, lorsqu'il aura des nouvelles sur l’évacuation des Canadiens dans la bande de Gaza, qui serait prévue à partir de dimanche.

Le père espère que ses deux enfants coincés là-bas pourront passer par le terminal de Rafah, le poste frontalier reliant le territoire palestinien à l’Égypte.

Il est jeudi matin, Mohamed nous reçoit dans son appartement à Burnaby, qu’il partage avec un colocataire. L’endroit a deux chambres, mais le père dit vouloir prendre les dispositions nécessaires pour accueillir Amir, 12 ans, et Amar, 14 ans, avec qui il discute régulièrement par appels vidéo.

Le père monoparental dit espérer offrir un meilleur avenir à ses enfants quand ils seront au pays. Photo : Radio-Canada / Catherine Dib

Je leur dis de se tenir prêts à quitter la maison à tout moment , précise-t-il. Le père monoparental craint le pire pour ses enfants, qui demeurent chez leur oncle à Khan Younès, à 25 kilomètres du poste frontalier de la bande de Gaza, bombardée par Israël.

Ça se dégrade tous les jours , décrit-il. Je les encourage en leur disant qu’ils pourront bientôt partir, qu’il suffit d’être patient.

Celui qui précise avoir une résidence permanente au Canada souligne qu'Affaires mondiales Canada lui a assuré jeudi que les noms de ses enfants sont sur la liste des 450 ressortissants canadiens qui a été transmise aux partenaires régionaux du Canada.

Ils étaient si heureux quand je leur ai appris que leurs noms ont été ajoutés à la liste , dit-il, pointant une photo sur l’écran de son cellulaire affichant deux jeunes visages souriants.

Mohamed Fayad précise que ses enfants étaient tout sourires quand ils ont appris qu'ils étaient sur la liste canadienne des personnes à évacuer. Photo : Radio-Canada / Catherine Dib

Il cherche présentement un moyen pour assurer leur transport de Khan Younès jusqu’à Rafah, par la voiture d’un proche ou par taxi.

Principale difficulté de cette situation : les enfants n’ont pas encore obtenu de statut au Canada et ils se pointeront donc au poste frontalier sans passeport canadien. On me dit qu’ils n’ont aucun moyen de me garantir que l’Égypte va accepter de les laisser passer , ajoute-t-il, un trémolo dans la voix. Donc on ne le saura qu’une fois qu’ils y arriveront.

Mohammed Fayad craint le pire et reste suspendu à son téléphone pour avoir des nouvelles de ses enfants. Photo : Mohammed Fayad

Selon lui, ses enfants vivent avec un repas par jour et un peu d’eau potable. Ils s’assurent de garder le cellulaire chargé à partir d'une source à l'extérieur de la demeure pour être en mesure de recevoir l’appel leur indiquant le moment de l’évacuation.

Il n’y a pas de communication continue avec eux, je dois attendre douze heures pour pouvoir les rappeler de nouveau , précise Mohamed Fayad.

N’abandonnez pas mes enfants, mes enfants ont besoin d’aide maintenant.

Un enfant marche dans les ruines d'immeubles à Khan Younès le 30 octobre 2023, alors que les autorités sanitaires Gazaouies affichent un nouveau bilan des victimes s'élevant à 8306 morts, et ce, depuis le début du conflit, le 7 octobre. Photo : Getty Images / Ahmad Hasaballah

Il dit passer son temps à suivre les nouvelles, et qu’il est seul, sans famille au Canada. Ses parents, son frère et sa soeur sont aussi encore dans la bande de Gaza, mais il souhaite concentrer ses efforts d’abord sur ses enfants, même si son impuissance dans la situation actuelle est difficile à supporter.

Je souhaiterais pouvoir faire quelque chose pour eux , dit-il en soupirant.

Mohamed Fayad se dit sentir impuissant pour venir en aide à sa famille prise dans la bande de Gaza. Photo : Radio-Canada

En préparant son café arabe, il réfléchit à voix haute, disant espérer de tout cœur que l’Égypte accepte de laisser passer ses enfants et qu’il souhaite leur donner la chance de goûter à la vie sur la côte ouest canadienne. J’aime l’accès à l’océan et à la nature ici , dit-il en regardant par la fenêtre de son appartement à Burnaby, ou il peut voir les couleurs de l’automne se déployer à l’horizon.