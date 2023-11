Le NPD en Nouvelle-Écosse s’alarme de constater une hausse du nombre de décès dans les salles d’urgence des hôpitaux de la province. Le gouvernement soutient que les gens n’y meurent pas plus qu’avant. Un urgentologue du Cap-Breton croit que les politiciens se disputent sur des chiffres tapageurs, sans se préoccuper des causes profondes du malaise.

Après avoir reçu une réponse à sa demande d’accès à l’information, le Nouveau Parti démocratique ( NPD ) a dévoilé jeudi que 632 personnes sont mortes à l’urgence au cours des neuf premiers mois de l’année 2023, donc du 1er janvier au 30 septembre.

Dans toute l’année 2022, il y en avait eu 593 en Nouvelle-Écosse. En 2021, on avait déploré 501 décès à l’urgence.

De plus, 55 000 Néo-Écossais seraient allés à l’urgence l’année dernière pour ensuite en ressortir sans avoir été vus, comparativement à 43 000 l’année d’avant.

Interprétations différentes

Claudia Chender, la cheffe du NPD , y voit un échec du gouvernement progressiste-conservateur de Tim Houston, qui avait promis de réparer le système de santé et articulé sa campagne électorale autour de ce thème en 2021.

Ce gouvernement ignore la crise dans nos salles d’urgence, et cela cause plus de décès , a-t-elle déclaré.

Ouvrir en mode plein écran Claudia Chender est cheffe du NPD en Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives) Photo : CBC / Brian MacKay

Susan Leblanc, la porte-parole du NPD en santé, demande plus de soutien pour les travailleurs de la santé et exige des réponses du gouvernement Houston.

À Halifax, la ministre de la Santé, Michelle Thompson, soutient qu’il y a plus de visites aux urgences, mais que le taux de décès n’a pas changé.

Personne ne veut voir quelqu'un mourir, surtout pas à l'urgence. La réalité, c'est que les gens qui se présentent à l'urgence parfois ne vont pas très bien , a déclaré le premier ministre Tim Houston en mêlée de presse.

Ouvrir en mode plein écran Michelle Thompson est la ministre de la Santé de la Nouvelle-Écosse. (Photo d'archives) Photo : CBC / Robert Short

Le chef de l’opposition, le libéral Zach Churchill, s’est offusqué de ces commentaires du premier ministre, qu’il a qualifié de désinvolte face à cette situation.

Au-delà des gros titres, une situation qui persiste

Un urgentologue trouve que l’interprétation des données dévoilées jeudi est plutôt simpliste, peu importe le parti, car le mal est plus profond que des chiffres et des statistiques.

Ouvrir en mode plein écran Le Dr Bob Martel est médecin au Cap-Breton. (Photo d'archives) Photo : Courtoisie

La Nouvelle-Écosse récolte ce que ses gouvernements ont semé en ne voulant pas investir quand il était temps, s’insurge le Dr Bob Martel, d’Arichat au Cap-Breton.

Il y a longtemps qu’on sait que la population était vieillissante, souligne-t-il, et on a négligé de s’y préparer. Il y a eu un choix délibéré de ne pas former davantage d'infirmiers et de médecins. Il y a eu un choix délibéré de ne pas construire plus de foyers de soins.

S’il y a plus de gens mal en point aux urgences, dit le médecin, c’est que, trop souvent, les citoyens ne peuvent pas avoir accès aux soins de santé primaires dont ils ont besoin. Leur santé s’en trouve négligée et leurs problèmes empirent.

Ouvrir en mode plein écran L'urgence de l’hôpital QEII, à Halifax. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Robert Short

Il peut y avoir plus de gens qui se présentent à l'urgence pour un problème de santé mentale, qui normalement auraient dû être vus par un travailleur social ou un thérapeute qu'ils n'ont pas pu trouver dans leur communauté , dit aussi le Dr Martel.

De l'autre côté, le manque de places ouvertes dans les foyers de soins fait qu’il reste moins de lits disponibles à l’hôpital, indique-t-il.

J’aimerais que la discussion au niveau politique soit un peu plus éclairée et nuancée, plutôt de faire des gros titres quand un gros chiffre apparaît. Il y a des raisons derrière ces chiffres, chaque fois , déclare le Dr Martel.

D’après le reportage de Paul Légère