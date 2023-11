Le Témiscamingue veut développer son potentiel acéricole

De nouveaux secteurs à potentiel acéricole ont été ciblés au Témiscamingue par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Les zones ciblées pourront être attribuées dans les prochaines années à des érablières déjà existantes qui souhaitent agrandir leurs installations ou à de nouveaux acériculteurs.

Ça peut être du monde du Témiscamingue, mais si quelqu’un de l’extérieur est intéressé à venir s’établir ou à avoir une entreprise ici, c’est sûr qu’on ne dira pas non , assure Yan Gaudet, copropriétaire de la Sucrerie du Huard et représentant syndical régional auprès des Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ).

Le pouvoir du nombre

M. Gaudet estime que la région gagnerait 500 nouveaux hectares et jusqu’à un maximum de 100 000 nouvelles entailles.

L’idée, c’est vraiment d’être capable d’augmenter la quantité d’érablières au Témiscamingue pour venir à bout d’avoir un peu plus de services.

À titre d’exemple, les exploitants d’érablières regroupés dans un même secteur pourraient espérer obtenir un meilleur entretien des chemins, de l’électricité, une collecte des déchets, un magasin d’équipement et bénéficier d’une entraide entre voisins.

Ce sont 7500 hectares de terres à potentiel acéricole qui avaient été initialement identifiés au Témiscamingue. Les 500 hectares accordés sont très peu , estime Yan Gaudet. J’étais quand même assez déçu, mais on va commencer avec ça , indique le producteur acéricole.

Ouvrir en mode plein écran Yan Gaudet, copropriétaire de la Sucrerie du Huard et représentant régional aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Bianca Sickini-Joly

Des secteurs protégés

M. Gaudet assure que la carte des nouveaux secteurs est passée entre les mains des PPAQ, du ministère, des communautés autochtones et des entreprises forestières afin de rendre ces terres officiellement disponibles à la production de sirop d’érable.

Publicité

Si jamais il y avait des traitements faits dans ces secteurs-là, ce seraient des traitements favorables à l’acériculture , mentionne-t-il.

Les futurs exploitants devront toutefois patienter, puisqu'il leur faudra obtenir des PPAQ du contingent avant de pouvoir entailler leurs premiers érables.

Électricité dans le chemin Maniwaki : « un game changer »

L'avenir du projet d'électrification du chemin Maniwaki, dans le sud du Témiscamingue, déterminera le futur de l'acériculture dans la région, selon Yan Gaudet, puisque ce chemin est l’axe principal des nouveaux secteurs identifiés.

Si ça se développe, ça va donner une bonne chance. Sinon, n’importe quel producteur va aller quelque part où la ligne électrique est proche, au lieu de rouler avec une génératrice , soutient M. Gaudet, qui a toutefois bon espoir d’un dénouement positif.

La population est invitée à transmettre ses commentaires jusqu'au 14 décembre au ministère des Ressources naturelles et des Forêts au sujet de la délimitation des nouveaux secteurs.