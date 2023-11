Un musée albertain favorise l’initiation des jeunes à la langue crie

Le musée Héritage Museum de Saint-Albert, au nord-ouest d'Edmonton, propose une exposition temporaire sur les langues des Premières Nations.

L’accent est mis sur le cri, une des langues autochtones les plus parlées au Canada, particulièrement en Alberta, qui compte le plus de locuteurs après la Saskatchewan.

Jeudi matin, les classes de septième année de l’École Camilla s'enchaînent dans le Petit Musée de Saint-Albert.

Après leur avoir présenté les valeurs familiales et la langue des Cris dans les Prairies, la programmatrice du Musée pour les événements autochtones, Celina Loyer, leur a préparé une activité.

À l’aide d’un tableau de pictogrammes et d'idéogrammes, les adolescents doivent dessiner leur propre tipi, avec l’intention de représenter leurs valeurs et celles de leur famille. Je ne connaissais pas grand-chose sur les Cris et j’ai vraiment envie d’en apprendre davantage,. Je les trouve très intéressants , dit Corben Moore avant de se replonger sur sa feuille, l'air très concentré.

En tout, 45 élèves de l'éÉcole Camilla sont allés à l'Heritage Museum de Saint-Albert. Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

Nous espérons que ces activités vont aider les élèves à comprendre que le cri est une langue descriptive et, aussi, à se demander comment ils apprendraient une langue sans passer par l'écriture , indique Shari Strachan, la directrice du Musée.

Rendre hommage aux figures féminines métisses albertaines

Pour préparer cette exposition, l'équipe du Musée a reçu du matériel du Musée canadien des langues de Toronto. Les panneaux explicatifs sont proposés en anglais et en français. Outre les objets du musée partenaire, certaines subtilités albertaines ont été ajoutées.

Nous parlons de deux femmes bien connues dans la région : Victoria Callihoo et la docteure Anderson , explique Sarah Mann, interprète francophone des programmes du Musée. Ces deux femmes métisses ont œuvré pour la sauvegarde des cultures autochtones en Alberta.

Née à Ste Anne en 1861, Victoria Callihoo a été une témoin exceptionnelle de la fin du 19e siècle dans les Prairies, jusqu’à sa mort, à l’âge de 104 ans.

Anne Anderson n'a été, quant à elle, jamais cessé d'enseigner la langue crie, et ce, malgré les interdictions discriminatoires en vigueur dans le pays. Elle a longtemps travaillé à rendre accessible par l’écrit une langue transmise par la parole et est l'auteure du Dictionnaire métis cri, publié en 1997.

Je ne sais pas si ce sont plutôt les femmes ou les hommes qui ont travaillé pour conserver les langues autochtones, mais, ici, dans les régions, les femmes sont très importantes dans les communautés. Alors, c'était très important pour nous de les présenter , affirme Sarah Mann qui étudie aussi le mitchif, mélange de cri et de français, qui est parlé par certains Métis.

L'importance de la spiritualité

Shelley Morin et sa mère, Béatrice Morin, sont deux femmes très fières de participer à la sauvegarde de leur langue et de leur culture. Elles sont membres de la Nation crie d’Enoch, au sud-ouest d’Edmonton.

Il y a une soif d’apprendre. Ils (la nouvelle génération) demandent toujours : "Comment dire ceci? Comment expliquer cela?" Ils ont beaucoup de questions. Donc, c'est là. Ils le veulent

Après avoir parcouru avec attention l’exposition, toutes deux pensent qu’il manque un aspect essentiel de la présentation de leur langue : la spiritualité.

Quand nous avons regardé le panneau sur l’écriture syllabique, nous avons trouvé que l’explication était très scolaire. Peut-être qu’il y a une raison, mais nous trouvons que le spirituel n’est pas mentionné , dit Shelley, directrice de la culture et des langues de la communauté de la Nation crie d’Enoch.

La spiritualité est, selon elles, essentielle à la compréhension de la langue. L’écriture syllabique a été donnée à notre peuple par le monde des esprits. Peut-être que ça a été ravivé par les humains, mais cela lui a été donné , affirme Béatrice.

Shelley et Béatrice Morin ont apprécié l'exposition de l'Héritage Museum de Saint-Albert, mais auraient aimé que la spiritualité soit évoquée. Photo : Radio-Canada / Camille Pauvarel

L’interconnectivité entre les mondes, celui de la nature, des esprits et des humains fait partie intégrante de la culture crie.

Beaucoup de jeunes aujourd'hui sont vraiment déconnectés de la langue. Déconnectés de la compréhension de ce qu'ils sont en tant que cris. Je pense que c'est la voie vers la guérison pour beaucoup de gens, la guérison de ce traumatisme intergénérationnel qui est transmis.

Je pense qu'il est important de savoir que nous sommes enracinés dans une compréhension spirituelle de la façon d'être dans le monde. La langue transmet une façon de penser et une façon de se comprendre par rapport au monde et aux autres , conclut Shelley.

Selon un rapport de Statistique Canada publié cette année, plus de 230 000 personnes parlaient une langue autochtone en 2021. Bien que le cri ait connu un fort déclin dans les Prairies, c’est là que la langue est la plus parlée au Canada. Rien qu’en Alberta, environ 18 000 personnes le parleraient encore.