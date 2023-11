À Campbell River, la seule clinique sans rendez-vous pour des patients sans médecin ferme

Le 17 novembre, les résidents de Campbell River, sur l'île de Vancouver, qui n’ont pas de médecin de famille devront se rabattre sur les urgences. La seule clinique sans rendez-vous qui les acceptait, la clinique Quinsam Medical Group, a décidé de fermer ses portes après 10 ans de service.

Environ 25 à 60 patients utilisaient chaque jour cette clinique, explique Barb Baldwin, infirmière auxiliaire autorisée qui travaille avec les huit médecins ayant décidé d’arrêter cette activité.

Ces derniers continueront néanmoins de voir leurs propres patients dans leur autre cabinet.

Barb Baldwin précise que plusieurs facteurs sont entrés en jeu : Chaque jour, il faut faire venir un médecin et un membre du personnel de notre bureau principal pour ouvrir la clinique sans rendez-vous, puis il y a le coût des fournitures, du bâtiment et de son fonctionnement.

Il n’y a aucun financement de la part de la régie de santé de l’île de Vancouver, précise-t-elle, et la clinique n’est pas en contact avec la régie.

Barb Baldwin ajoute qu'une règle du Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique a aussi contribué à la fermeture. Après plusieurs visites, un patient doit être attaché à la clinique. Or, les médecins ne peuvent pas assurer cette charge de travail supplémentaire, car ils ont déjà d’autres activités de chirurgie, en maternité et aux urgences.

Des règles à suivre

Le Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique précise dans un document les lignes directrices à suivre : Les patients qui n’identifient pas un médecin de famille ou une infirmière praticienne comme étant les plus susceptibles d’être responsables de leurs soins, mais qui fréquentent la même clinique doivent être considéeéa comme recevant leurs soins de santé primaires dans cette clinique.

Cela doit notamment inclure des examens de santé périodiques appropriés .

Dans un courriel, le Collège explique qu'il s'attend à ce que les professionnels de la santé respectent le Code d'éthique et de professionnalisme de l'Association médicale canadienne, qui demande que la relation avec des patients ne soit pas rompue sans préavis raisonnable .

Quand un médecin met un terme à sa relation avec un patient, plusieurs actes sont attendus, dont le fait de fournir au patient une copie de son dossier médical ou de transférer le dossier en temps opportun .

Le Collège précise ne pas avoir de données sur les patients dans la province qui sont attachés, ou non, à des médecins ou des cliniques. Le ministère de la Santé n’a pas répondu sur ce point avant la publication de cet article.

« Tristes, mais soulagés »

Le fait que seule leur clinique accepte des patients n’ayant pas de médecin à Campbell River, une ville de 38 000 habitants, a contribué à la fermeture, assure Barb Baldwin, qui parle d'un fardeau .

Le maire de Campbell River, Kermit Dahl, n’était pas disponible pour commenter cette annonce.

Nous sommes simplement surmenés. [...] Nous ne sommes pas contents de le faire et d’écarter beaucoup de ces personnes, mais nous n'avons pas non plus le choix. C'est que nous avons tous travaillé pendant la COVID-19, nous n'avons jamais fermé notre clinique sans rendez-vous. Nous travaillons tous sans interruption depuis longtemps.

Barb Baldwin assure que les patients ont été prévenus au fur et à mesure. Beaucoup de personnes comprennent [notre décision] parce qu’elles savent qu’il y a une pénurie de médecins et que nous ne pouvons plus y faire face.

Elle explique que le personnel est triste pour les patients , mais est également un peu soulagé .

« Si un autre médecin voulait se charger [de cette clinique sans rendez-vous] ou si le gouvernement voulait [le faire], ce serait formidable », affirme l’infirmière.

De son côté, le ministre de la Santé, Adrian Dix, s'est voulu rassurant.

Il a promis que le Ministère travaillera avec la communauté de Campbell River pour répondre aux questions soulevées par cette situation et aux besoins épisodiques que comblait cette clinique. La reprise de l'activité de la clinique est une solution qui fait partie de « toutes celles qui seront considérées ».

La Régie de santé de l’île de Vancouver n’a pas répondu à notre demande d'entrevue.