« J’ai besoin d’un toit sur la tête » : l’appel à l’aide de sans-abri avant l’hiver

À l’instar de nombreuses villes en Colombie-Britannique, Kamloops traverse une crise du logement. Dans les rues, le nombre de sans-abri a explosé en moins de 10 ans et dans les refuges, les besoins sont criants à l’approche de l’hiver.

C’est une soirée de l’Halloween comme les autres. L’esprit est à la fête, et des passants déguisés se promènent entre les quelques bars du centre-ville de Kamloops.

Au milieu des rires enivrés, sur le même trottoir, la réalité est toutefois plus sombre. C’est ici que des dizaines de personnes passeront la nuit, à même le sol ou sur des matelas de fortune.

Joyeux Halloween , lance Laurina, le sourire aux lèvres. Pourtant, elle combat péniblement les -3 degrés Celsius ce soir-là.

C’est si difficile de vivre dans la rue. J’ai besoin d’un toit sur la tête, mais je suis piégé dans une situation dans laquelle je n’arrive pas à sortir , confie-t-elle.

Depuis combien de temps vit-elle dans la rue? Trop longtemps , répond-elle

Laurina est sans-abri depuis plusieurs années.

Laurina est loin d’être la seule dans cette situation. À Kamloops, le nombre de personnes en situation d’itinérance a augmenté de 51 % en deux ans, et de plus de 228 % en moins d’une décennie.

Les résultats d’un recensement, effectué une nuit du mois d’avril dernier, montrent qu’au moins 312 personnes sont sans domicile fixe.

Ce n’est qu’un aperçu, et cela brise le cœur , explique Natasha Hartson, superviseure de l'aide communautaire et de l'aide d'urgence à la ville de Kamloops.

Les refuges, une solution de court terme

Pour répondre à cette situation et aider les sans-abri, une dizaine de refuges sont ouverts à travers la ville.

Le nombre de lits offerts varie selon les périodes de l’année, mais dans le dernier recensement, 202 places étaient identifiées avec un taux d’occupation total des refuges de 95 %.

L’un d’entre eux, géré par l’organisme The Mustard Seed, se trouve à l’entrée du centre-ville de Kamloops.

À l’intérieur, plusieurs personnes sont attablées. L’ambiance est calme, et surtout l’air est chaud. La plupart sont là pour se réchauffer et boire un café.

Dans cette même grande salle, au fond, des membres de l’organisme rangent la cuisine, et préparent déjà la nourriture pour le soir. Ici, le déjeuner, le dîner, et le souper sont servis sur une base quotidienne, ouverts à tous.

Le soir, les tables sont enlevées et remplacées par une vingtaine de lits, explique Guy Corriveau, coordinateur de l’organisme.

À Kamloops, depuis vendredi, deux refuges sont ouverts pour la période hivernale.

Dans le même bâtiment, les personnes en situation d’itinérance peuvent se doucher, consulter des professionnels de santé, ou encore récupérer des vêtements dont ils auraient besoin. Un étage est aussi spécialement dédié aux femmes.

Mais Guy Corriveau reconnaît que ce refuge n’offre qu’une solution à court terme aux sans-abri.

La solution c’est le logement, c’est certain. Et il n’y en a pas assez

L’incapacité à se payer un logement

Dans un autre refuge de Kamloops, spécialement ouvert pour la période hivernale, Robin Islip se réchauffe au bord de la cheminée. Soulagée d’avoir obtenu une place garantie pour les quatre prochains mois.

Je suis bénie d’être là, et très reconnaissante. C’est la première fois depuis janvier 2021 que je vais dormir dans un lit , explique-t-elle.

L’histoire de Robin est bouleversante. Elle a perdu son mari, et ses deux fils sont morts à la suite d’une surdose. Aujourd’hui, elle vit dans son véhicule, et elle est en invalidité de travail. Elle peine à joindre les deux bouts.

Avec les aides, dit-elle, je gagne entre 1600 $ et 1700 $ par mois. Un studio à Kamloops coûte environ 900 $, et avec les charges et le panier d’épicerie, ce n'est juste pas assez.

Si l’itinérance est un enjeu complexe aux multiples facteurs, les voix de ceux qui la vivent sont unanimes : la solution passe par le logement, et par la création de logements durables.

Avant d’affronter la nuit dehors, Laurina est du même avis et appelle à l’aide pour avoir un toit sur la tête.

J’aimerais être dans une maison, avec un réfrigérateur plein, une télévision, avec de la chaleur et du confort, c’est ce que j’ai toujours connu. Aujourd’hui, je n’ai jamais été dans une situation aussi difficile de toute ma vie.

Cette année encore, l’Halloween aura eu un goût amer.